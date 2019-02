Schwelbrand in Hühnerstall am Ankumer Dorfrand CC-Editor öffnen

In einem Hühnerstall am Ankumer Dorfrand brach am Freitagvormittag ein Schwelbrand aus. Die Feuerwehr löschte, die Tiere im Stall seien nicht zu Schaden gekommen, teilt die Polizei mit. Foto: NWM-TV

Ankum. In einem Stall für Legehennen am Ankumer Dorfrand brach am Freitagvormittag ein Schwelbrand aus. Die Feuerwehr konnte ihn stoppen, Tiere kamen nicht zu schaden.