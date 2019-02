Bersenbrück. Hervorragende Zuchtergebnisse präsentierte der Rassegeflügelzuchtverein Bersenbrück und Umgebung (RGZV) auf seiner Jahreshauptversammlung im Hotel Hilker. Besonders die Jugendlichen erzielten Erfolge.

Vorsitzender Frank Gramann verkündete nicht ohne Stolz, dass Niklas Gramann zum zweiten Mal nach 2015 Bundesjugendmeister wurde. Auch die Kreismeistertitel gingen bei den Senioren und Junioren an den Bersenbrücker Verein.

Rückblick : Vorsitzender Frank Gramann berichtete, dass die Zahl der jugendlichen Mitglieder mit zwölf konstant bleibt. Bei den Senioren erhöhte sich die Mitgliederzahl um vier auf 58. Der Verein nahm an überregionalen Versammlungen teil. Es gab einen Frauentreff und einen Vortrag über Geflügelkrankheiten. Der Vereinsausflug führte zum Spargelhof Wenker.Auf der Jungtierbesprechung in der Ausstellungshalle mit Preisrichter Ernst-Dieter Lammers gab es wieder gute Tipps für Zucht und Ausstellung. Die 22. Nordkreis- und die 33. BSB-Schau fanden an zwei Tagen statt. Auf der Kreisverbandsschau Osnabrück wurde der Verband Bersenbrück erstmals Kreismeister, Anja Dreising Kreismeisterin bei den Zwerghühnern.

Berichte der Fachwarte : Neben dem Bericht des Ringobmanns und der Zuchtwarte Tauben und Hühner stand besonders der Bericht des Jugendleiters Ludger Große Starmann im Fokus, ist doch der Nachwuchs wichtig für die Zukunft des Vereins. An mehreren Veranstaltungen nahmen die Jugendlichen des Vereins teil. Es gab das Angeln für den Jugendtag, den Jugendtag selbst und die Teilnahme bei der Besichtigung der Zuchtanlage Vehrte. Von den Jugendlichen sind zur Zeit auch sechs aktive Aussteller.

Bei den einzelnen Verbandsschauen schnitten die Jugendlichen gut ab. Bei der Landesverbandsschau Weser-Ems in Emsbüren erhielt Johannes Bußmann den Jugend-Verbandspreis und Marius Bußmann die Landesverbandsprämie. Bei der Rassegeflügelschau in Essen bekam Johannes Bußmann die Jugend-Landesverbandsprämie und den Jugend-Ehrenpreis. Auf der Geflügelschau in Leipzig wurde Niklas Gramann nach 2015 zum zweiten Mal Bundesjugendmeister.

Zuchtpreise : Unter dem Beifall der Versammlungsteilnehmer händigte Vorsitzender Gramann die Zuchtpreise mit den entsprechenden Urkunden aus. Es wurden ausgezeichnet Dirk Wehmhoff für seine Hühner, Frank Gramann für seine Tauben und Stefan Bußmann für seine Zwerghühner.

Wahlen: Zügig wurden die turnusmäßigen Wahlen durchgeführt: 2. Vorsitzender bleibt Stefan Bußmann, 1. Schriftführer Anja Dreising, 2. Schriftführer Thomas Pusch, 1. Jugendleiter Ludger Große Starmann, 2. Jugendleiter Günther Lippold, Zuchtwart Tauben Ralf Barkhau.

Ausblick: Die KV Jahreshauptversammlung findet am 24. Februar in Osnabrück und die LV Jahreshauptversammlung am 9. März statt. Am 25. April gibt es einen Vortrag über Ziergeflügel von Marc Ovelgönne, das Sommerfest findet am 22. Juni in Alfhausen statt. Der Vereinsausflug führt am 10. August nach Quakenbrück zu den Zuchtfreunden Georg und Norbert Lager. Am 31. August ist die Jungtierbesprechung und am 26. und 27. Oktober erfolgt die 23. Nordkreis- und 34. Bersenbrücker Gefügelschau. Am 26. Oktober ist ein Züchterabend. Besonders hingewiesen wurde auf die Kreisverbandstagung, die am 23. Februar 2020 in Bersenbrück stattfindet.