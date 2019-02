Nicht nur nützlich als Rasenmäherersatz: Maria Anna Leenen schätzt viele Eigenschafen an ihren Zwergziegen, mit denen sie als Eremitin im Osnabrücker Nordland lebt. Foto: Susanne Strothmann-Breiwe

Altkreis Bersenbrück. Was haben Menschen mit Zwergziegen gemeinsam? Welche Rolle spielt die Liebe zu uns selbst in der Tier-Mensch-Beziehung und was hat Gott eigentlich damit zu tun? Maria Anna Leenen klärt in ihrem neuen Buch darüber auf. Darin gibt die als Einsiedlerin lebende Autorin erstmals auch sehr Persönliches von sich preis.