Ankum. "Demenz geht uns alle an!" unter dieser Prämisse führte die Caritas Nordkreis Pflege GmbH im See- und Sporthotel in Ankum einen Informationsabend zum Thema Demenz durch.

Zu diesem Thema hatte die Caritas Nordkreis Pflege Karin Platje eingeladen, die seit 30 Jahren in der Pflege tätig, seit 1999 Gedächtnistrainerin und seit 2010 selbständiger Demenz-Coach ist. Über Gedächtnistraining und Demenz spricht sie in ganz Deutschland und Luxemburg.

Das Thema war so gefragt, dass Stühle im großen Saal nachgestellt werden mussten, damit alle Platz fanden. Der Geschäftsführer der Caritas Nordkreis Pflege, Rudi Fissmann, begrüßte die Gäste. Durch die demografische Entwicklung werde die Pflegebedürftigkeit stark zunehmen, sagte er. Denn die Menschen würden immer älter. Ziel der Caritas sei es, diese zukünftige Herausforderung der Altenhilfe zu bewältigen, aber auch neue Wege zu gehen.

Demenz kommt schleichend

Gleich vorweg sagte Karin Platje: "Demenz geht uns alle an!" Dieses Thema dürfe nie aus dem Fokus verschwinden, denn Demenz könne jeder bekommen, und sie komme schleichend. Dabei dürften weder Angehörige noch an Demenz Erkrankte allein gelassen werden. Sie wünscht sich eine Gesellschaft, die die Erkrankten so nimmt, wie sie sind. Die Menschen sollten ihnen mit Empathie und Geduld begegnen, denn sie verließen langsam und klammheimlich unsere Welt und tauchten in ihre eigene Welt ein. Es gehe darum, die Krankheit und die betroffenen Menschen dahinter zu verstehen.





Früher stellte man diese Menschen als "Verrückte" hin, und auch heute ist das Wort "Demenz" immer noch ein Schreckgespenst. Wichtig sei, dass Menschen mit dieser Krankheit ernst genommen werden. Dabei zwischen Demenz und Depression zu unterscheiden sei nicht ganz einfach, denn die Kranken ziehen sich zurück.

Demenz bedeute: Weg vom Geist, hin zum Gefühl. Das Gedächtnis werde weniger. Im Alter gebe es die letzten Jahre nicht mehr. Wie auf einer Treppe, die man hinaufgegangen ist, bleiben die Erkrankten oben auf einer Stufe stehen und gehen dann Stufe für Stufe zurück, 20 oder 25 Jahre. Ein Satz wie: "Denk doch mal nach", sei irrelevant, erklärte Karin Platje. Der Erkrankte könne es nicht mehr. In diesem Zusammenhang verwies sie auf die Autorin und Demenzaktivistin Helga Rohra, die mit 54 Jahren mit der Diagnose "Demenz" konfrontiert wurde. Früher habe sie Sprachen gedolmetscht, heute dolmetscht sie die Gedanken und Gefühlswelt von Menschen mit Demenz.

Einfach aufräumen

Wie begegnet man aber nun den Menschen mit Demenz? "Schenken Sie ihnen Zeit, Verständnis und Bestätigung. Loben Sie sie, wenn sie etwas gut gemacht haben. Kritisieren Sie nicht, der demente Mensch versteht das nicht, weil er sich nicht zurückerinnern kann, nicht an das was gerade passiert ist", erklärte Karin Platje. Denn der Erkrankte lebe nur im Jetzt. Sie empfahl auch, von ihm falsch abgelegte Dinge stillschweigend an ihren richtigen Platz zu räumen – der kranke Mensch habe nichts davon, mit der Brille im Kühlschrank konfrontiert zu werden.

Menschen mit Demenz bräuchten Zeit und Ruhe, um über den nächsten Schritt oder eine Antwort nachzudenken. Deshalb sollte man nur einfache Fragen in langsamen, deutlichen kurzen Sätzen, die am Besten mit Ja oder Nein zu beantworten sind, stellen. Wichtige Informationen sollten wiederholt und Diskussionen vermieden werden. Anschuldigungen und Vorwürfe seien oft Ausdruck von Hilflosigkeit und Frustration und sollten ignoriert werden. Sie richten sich nicht gegen jemand persönlich. An Demenz Erkrankte sollten immer mitten unter uns sein und wollen ernst genommen werden.

Demenz heißt "Weg vom Geist". Das könne sein, aber die Seele eines jeden Menschen bleibe erhalten und sein Herz werde nicht dement. Mit einem selbstverfassten Gedicht beendet Karin Platje ihren Vortrag, das mit dem Satz "Ich habe Demenz und bitte dich, vergiss mich nicht" beginnt und mit eben diesem Satz auch endet.