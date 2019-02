Ankum. Die neue Kita "Im Dorfe" in Ankum ist seit Sommer eröffnet. Damit die Feuerwehr im Notfall weiß, wie sie bei einer Evakuierung vorgehen muss, hat sie nun mit den Kindern geübt. Natürlich durften die Mädchen und Jungen sich auch das Feuerwehrauto anschauen.

Im Einsatzfall muss es bei einer Evakuierung ganz schnell gehen: Erzieher und Kinder müssen so schnell wie möglich das Gebäude verlassen, den Sammelpunkt aufsuchen und die Vollzähligkeit aller Betroffenen feststellen.

In regelmäßigen Abständen sollte dieses Vorgehen geprobt werden. In der Regel wissen nur die Kitaführung, die Hausmeister und die Feuerwehr Bescheid. Mit etwas Disko-Nebel wird Rauch simuliert und der Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückt dann mit ihren großen Fahrzeugen und Tatütata an.

Für den Einsatzleiter ist es dann wichtig, die Informationen von den Erziehern zu bekommen, ob wirklich alle aus dem Gebäude evakuiert sind. Erst dann steigen mit Atemschutz ausgerüstete Feuerwehrkameraden aus den Fahrzeugen und suchen entweder zuerst nach möglicherweise vermissten Personen, denn die Menschenrettung steht an erster Stelle, oder, wenn bereits alle evakuiert sind, erfolgt die Brandbekämpfung.







Um dieses Vorgehen zu üben, besuchten 14 Feuerwehrkameraden mit drei Fahrzeugen der Feuerwehr Ankum die Kita. Zurzeit besuchen 110 Kinder aufgeteilt in sechs Gruppen die Einrichtung an der Schulstraße. Freudig wurden die Kameraden von den merklich aufgeregten Kindern empfangen. Jede Gruppe wird von zwei Erziehern betreut. Jeden Tag wird die Anwesenheit eines jeden Kindes einer Gruppe schriftlich in einem Buch festgehalten, dieses wird bei einer Evakuierung immer mitgenommen.

Die Kinder stellten sich in zweier Reihen auf, eine Erzieherin ging voraus, während die zweite hinten aufpasste dass niemand ausbüxt. Bei dieser Probe begleiteten je zwei Feuerwehrkameraden die einzelnen Gruppen. Als die Gruppen an ihrem Sammelpunkt angelangt waren, wurde anhand der Anwesenheitsbücher festgestellt, ob alle da sind.

Im Anschluss stellten die Kinder den Feuerwehrleuten Fragen und schauten sich Fahrzeuge sowie Ausrüstung an. Im Frühsommer wird dann eine reale Evakuierungsübung stattfinden, bei der das gelernte Wissen dann angewendet wird.