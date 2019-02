Bersenbrück. Seit mehr als 20 Jahren versorgt der Koch Shukri Maxhuni die Gäste im Bersenbrücker Restaurant Verona mit italienischen Spezialitäten. Per Zufall hat er nach einiger Aussage vor einiger Zeit eine Kreation entwickelt, die seitdem bei vielen Pizza-Fans sehr beliebt ist.

"Kochen ist mein Leben. Es bedeutet alles für mich", sagt Shukri Maxhuni. Seit mehr als 20 Jahren ist der gebürtige Kosovare Koch im Bersenbrücker Restaurant Verona. In seiner Heimat hatte der 50-Jährige früher einen kleinen Kiosk betrieben, ehe es ihn für einige Zeit nach Italien verschlug, wo sich seine Leidenschaft für das Kochen erst so richtig ausprägte. (Weiterlesen: Warum sich Stefano Lucchese aus Ankum über Kochshows freut)

Bruder ist ebenfalls Koch

Vor 29 Jahren kam Maxhuni schließlich nach Deutschland – und zwar in den Osnabrücker Nordkreis. Zunächst kochte er in einer anderen Pizzeria in Bersenbrück. Wenige Jahre später eröffnete er mit seiner Frau Sonja das Verona. Die Zubereitung der Speisen ist dort Familiensache. Der 50-Jährige teilt sich die Arbeit in der Küche mit seinem Bruder.

Serie "Wer kocht denn da?" Ins Restaurant geht man, um es sich schmecken zu lassen – oder nicht selber kochen zu müssen. Aber kennen Sie eigentlich die Köche, die für Sie die Messer schwingen? Wir stellen in einer Serie Köche aus dem Osnabrücker Nordkreis vor.

Er liebt das Kochen, dennoch bringe der Beruf auch einige Nachteile mit sich, berichtet Maxhuni. Unter den langen Arbeitszeiten, die mit dem Job verbunden sind, leide die Freizeit. Vor allem in seiner Anfangszeit habe er erstmal lernen müssen, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen. "Es war schon sehr schwierig, sich daran zu gewöhnen", erinnert sich der Koch, der mit seiner Gattin drei Kinder hat. Mittlerweile schaffe er es besser, sich hin und wieder eine Auszeit vom Job zu gönnen. Seinen Kindern empfiehlt er dennoch nicht, diesen Beruf zu wählen:



"Sie sollen mehr Freizeit haben als ich. Es ist schon ein sehr anstrengender Job."

Die harte Arbeit in den vergangenen Jahren hat sich nach Auskunft des gebürtigen Kosovaren aber ausgezahlt. Die Kunden kommen demnach nicht nur aus Bersenbrück, sondern unter anderem auch aus Quakenbrück, Bramsche oder Vechta, um seine Spezialitäten zu essen.

Zu seinen besonderen und beliebten Kreationen gehört nicht nur das Schnitzel mit Broccoli und Sauce hollandaise, sondern auch die Lasagne, deren Zubereitung nach Erzählung Maxhunis ganze 16 Stunden in Anspruch nimmt. Doch auf eine Spezialität ist der Koch im Nachhinein besonders stolz. Als er vor 17 Jahren hungrig war, hat er eine Pizza mit Sauce hollandaise verfeinert – und war begeistert. (Weiterlesen: Vom Maurer und Paketboten zum Koch im Fürsten Forest)



"Ich wollte einfach etwas ausprobieren - und es hat zum Glück geklappt. Shukri Maxhuni

Heutzutage ist es durchaus nicht mehr ungewöhnlich, dass Pizzerien die italienische Spezialität mitsamt der hellen Buttersauce kombinieren. Doch damals war der Koch nach eigenen Angaben ein Vorreiter in Deutschland. "Wir waren praktisch die Ersten hier, die Pizza mit der Sauce angeboten haben. Danach haben viele andere Läden das übernommen" sagt Maxhuni.