Ankum. Die Bürgerinitiative Gegenstromleitung Ankum macht auf die "Aktion Denkzettel" aufmerksam. An zwei Punkten in Ankum lägen Karten aus, die ausgefüllt werden sollen, um gegen den Bau von Freileitungen zu protestieren.

Laut Pressemitteilung hat Gegenstromleitung die Aktion mit fünf Bürgerinitiativen des Bündnisses „Keine 380-kV-Freileitung am Teuto“ gestartet. Sie solle die Politik an ihr Versprechen erinnern, sich für Erdverkabelung einzusetzen.

In Ankum lägen 4000 “Rote Karten“ aus im Vebrauchermarkt Edeka Kuhlmann und in der Postagentur Gelber Punkt. Alle Bürger seien aufgerufen, mitzumachen: Die ausliegenden Karten sollten mit Absender versehen in den dafür bereitstehenden Briefkasten geworfen werden.

Die Karten seien an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gerichtet. Sie sollten den Bundestagsabgeordneten wie Andre Berghegger (CDU), Rainer Spiering (SPD), Filiz Polat (Grüne) und Matthias Seestern-Pauly (FDP) übergeben werden mit der Bitte, sie Altmaier zu überreichen.

Hintergrund der Aktion sei die im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ausgehandelte Vereinbarung, beim Netzausbau für mehr Erdverkabelung zu sorgen. Eine Umsetzung der Vereinbarung sei bislang nicht erkennbar: Auf dem Netzgipfel zwischen Minister Altmaier und Vertretern der Länder sei mit keinem Wort auf Erdverkabelung eingegangen worden.

Die Bürgerinitiativen möchten mit der Aktion „Denkzettel Rote Karte“ an die Vereinbarungen des Koalitionsvertrages erinnern. Gegenstromleitung appelliert an alle Ankumer, teilzunehmen. Die Initiative kündigt an, ihren Kampf um Prüfung der Autobahnvariante, um AGS-Verkabelung oder die komplette Verlegung der Stromtrasse von Ankum fortzuführen. Die vorgeschlagene Erdverkabelung in Höhe der Ortschaft Ankum sei nicht ausreichend, die Bauerschaften würden vergessen. Der Verein stünde mit dem Bundeswirtschaftsministerium in Kontakt und werde in Kürze weitere Termine in Berlin wahrnehmen, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen.