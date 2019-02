Bersenbrück. Das Dürrejahr 2018 geht an die finanzielle Substanz vieler Bauernhöfe, hieß es in der Jahresversammlung des Kreisverbandes Bersenbrück im Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes. Auch Brüsseler Sparpläne in der Agrarpolitik nach dem Brexit machen den Landwirten Sorgen. Sie fürchten um ihre Zukunft.

„Noch handelt es sich um eine Prognose. Sollte sich aber nicht grundlegend noch etwas ändern, wird das Wirtschaftsjahr 2018/2019 für die Landwirte in Niedersachsen als ein verlorenes Jahr in die Geschichte eingehen“, sagt Kreislandwirt Johannes Schürbrock. Es sei damit zu rechnen, dass die Unternehmensergebnisse um mehr als ein Viertel einbrächen. „Am Ende werden sich Familien auf den Höfen ein volles Jahr abgeschuftet und dennoch Eigenkapital verbrannt haben. Sie vernichten Werte, zehren von der Substanz“, so Schürbrock.

Während Ackerbaubetriebe eine Nullrunde drehen, spüren Milchviehhalter den Wind im Gesicht. Knüppeldick kommt es für die Schweinehalter. Das schwache Vorjahresergebnis könnte noch einmal um 40 Prozent einbrechen. „In Kombination mit der Unsicherheit, die sich gerade wie Mehltau über die Betriebe legt, ergibt sich eine Situation, die das Potenzial zu echten Verwerfungen hat. Auf den Betrieben wachsen leider keine Rücklagen, sondern vielerorts ein Gefühl der Wut, Ohnmacht und Resignation."

Offene Frage: Wer zahlt?

Hinzu komme die öffentliche Meinung, befeuert durch mächtige Nichtregierungsorganisationen. Die Politik müsse Klarheit schaffen, welche Landwirtschaft in fünf, zehn oder zwanzig Jahren überhaupt noch gewollt sei. Vom Tierwohl bis zum Pflanzenschutz fehle es den Landwirten in grundlegenden Fragen an Planungssicherheit.

Zum Thema passte der Vortrag Ruth Beverborgs. “Die Herausforderungen für die landwirtschaftlichen Familien sind groß: Volatile Agrarmärkte, nicht ausreichende Familieneinkommen, hohe gesellschaftliche Ansprüche und sich verändernde Rahmenbedingungen führen zur Verunsicherung," sagt die Leiterin der Wirtschaftsberatung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Zielkonflikte zwischen Umwelt- und Tierschutz erschweren die Entwicklung der Betriebe, trieben Kosten und Aufwand in die Höhe. „Die offene Frage bleibt: Wer bezahlt diesen zusätzlichen Aufwand?“

„Wachstum ohne größer zu werden,“ heiße die Devise, das betriebliche Controlling werde wichtiger denn je. Neben der fachlichen Qualifikation seien die soziale Kompetenz der Landwirte und der „Blick für das Tier“ gefragt.

Wohin steuert Brüssel, wohin steuert Niedersachsen? Es gebe sowohl in Hannover als auch in der EU noch Klärungs- und Handlungsbedarf, erklärt Professor Ludwig Theuvsen, Abteilungsleiter im niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums. Viel hänge auch vomr Ergebnis der Wahl zum europäischen Parlament im Mai ab. Niedersachsen als Agrarland wisse um die Bedeutung der Landwirtschaft und sei bereit, Mittel zu Verfügung zu stellen, wie bei den Dürreschäden.

In der Diskussion der Referat brachten insbesondere jüngere Landwirte ihre Sorgen um die Zukunft nachdrücklich vor. Es stelle sich die Frage, ob sich die Arbeit auf dem Hof noch lohne.

Landkreis lobt Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit dem Landvolk betracht der Landkreis Osnabrück als konstruktiv. Dies erklärte Kreisrat Wilfried Wilkens in der Jahresversammlung des HOL-Kreisverbandes Bersenbrück.

Dies, so Wilkens zeige sich in der Diskussion über die Ausweisung von FFH-Gebieten, beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln an Gewässern, bei der aktuellen Problematik der Bekämpfung von Borkenkäfern, der Abwehr der Afrikanischen Schweinepest, der neuen Düngeverordnung oder der Ausweisung von Stromtrassen. Auf allen Gebieten gebe es Schnittmengen zwischen dem Landvolk und dem Landkreis.

In vielen Bereichen gebe es Übereinstimmungen, aber die Interessen einer Behörde, der betroffenen Landwirte und der Gesellschaft seien nicht auf einen Nenner zu bringen. Immer aber versuche man, in gemeinsamen Gesprächen eine Lösung zu finden.









Ehrungen: Vor seinem Jahresbericht nahm Vorsitzender Johannes Schürbrock mit dem Vorstand Ehrungen vor. Die silberne Ehrennadel des Verbandes erhielten Jörg Huster, Hartwig Sudhaus-Middendorf und Johannes Belting