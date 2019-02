Gehrde. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich startete die Hase-Wohnbau GmbH am Mittwoch ihr Bauprojekt an der Jahnstraße in Gehrde. Acht Sozialwohnungen sollen dort Anfang 2020 bezugsfertig sein.

Die Wohnungen sollen zwischen 50 und 80 Quadratmeter groß sein und in zwei miteinander verbundenen Baublöcken zusammengefasst. Sie werden aus öffentlichen Mitteln gefördert, deshalb darf der Mietpreis drei Jahre lang 5,60 Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen. Die Hase-Wohnbau geht davon aus, dass die Bauarbeiten bis Ende des Jahrs abgeschlossen werden und die Wohnungen zum Jahresbeginn 2020 bezugsfertig sind. Sollte Bedarf bestehen, wäre auf dem Baugelände noch Platz für weitere Wohnungen.





















Zum Spatenstich versammelten sich Vertreter der Baugesellschaft der Samtgemeinde Bersenbrück, der Gemeinde Gehrde, Baufirma und des Büros Reinders-Architekten und Nachbarn. Als Geschäftsführer der Hase-Wohnbau begrüßte Samtgemeindebürgermeister Horst Baier den Baubeginn in Gehrde. Bis auf Eggermühlen ist die Baugesellschaft in allen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bersenbrück aktiv, hat Bauprojekte begonnen oder wird sie absehbarer Zeit starten. An die 100 Wohnungen sollen entstehen, zum Teil öffentlich gefördert und mit Mietpreisbindung, zum Teil frei finanziert.

Baier sieht die Hase-Wohnbau auf dem richtigen Weg. Für die Wohnungen gebe es bereits konkrete Anfragen, "selbst auf einem so schwierigen Markt wie Kettenkamp," so Baier.

Am Kastanienweg in Ankum und an der Hauptstraße in Kettenkamp laufen die Bauarbeiten. Für das gestoppte Bauprojekt am Aslager Weg in Ankum zeichnet sich eine Lösung ab. Steigendes Grundwasser hatte nach Abschaltung der Pumpen im vergangenen Jahr dort die Tiefgarage angehoben und verkantet, die wie ein Schwimmkörper das Gebäude tragen sollte. Gutachten hatten ergeben, dass der Rohbau nicht mehr zu retten ist und nun abgerissen werden muss. Vorerst übernehme die Bauversicherung die Kosten, bis geklärt sei, wer die Haftung für den Baufehler zu übernehmen habe, so Baier.

In der Jahresmitte will die Hase-Wohnbau in Bersenbrück mit dem Neubau beginnen, der das abgerissene Hotel Hengeholt-Heuer in Bersenbrück ersetzen soll. Vorn an der Lindenstraße sollen in einer Art Familienzentrum der Fachdienst der Samtgemeinde angesiedelt werden, der sich um Kindergärten, Schulen und Dienstleistungen für Familien kümmert. Außerdem soll ein Raum geschaffen werden, der sich für kleine Veranstaltungen und auch für einen Seniorentreff eignen würde. Nach hinten bleibt auf dem Gelände genügend Platz für acht Sozialwohnungen und fünf frei finanzierte Wohnungen.

In Alfhausen plant die Hase-Wohnbau 16 Wohnungen, verteilt auf fünf Gebäude im neuen Baugebiet Bahnhofsesch. Sie werden platziert auf zwei Gründstücke, die sich an der Einmündung einer Straße ins Baugebiet gegenüberliegen. Ähnliche Pläne hegt die Baugesellschaft für Rieste, wo sie 21 Wohnungen in Komplexe gegliedert bauen will.

Weitere Pläne hege die Hase-Wohnbau derzeit nicht, teilt Baier mit. Die Gesellschaft konzentriere sich vielmehr darauf, die angefangenen Projekte zu realisieren.

Katja Schlüwe und Michel Trienen von der Hasewohnbau machen darauf aufmerksam, dass die laufenden Projekte auf auf der Website www.hasewohnbau.de vorgestellt werden. Mietinteressenten könnte Kontakt aufnehmen unter Telefon 05462-4039-751 oder Email info@hasewohnbau.de