Bersenbrück. Sechs Kindertagesstätten in Bersenbrück, Alfhausen, Rieste und Vörden gehören zur katholischen Pfarreiengemeinschaft Hasegrund. Jetzt gaben sie sich ein gemeinsames Leitbild.

„Das letzte lag schon ein paar Jahre zurück, erläutert Matthias Lemper. Im Bersenbrücker Kindergarten Arche Noah stellt der Kita-Koordinator der Pfarreiengemeinschaft mit den Leiterinnen der Kindergärten das Leitbild vor. Mit der Zeit habe sich einiges geändert, der Kindergarten zur Freude in Bersenbrück bekam einen Neubau, St. Katharina in Rieste wurde gründlich erneuert.



Also haben sich Lemper und die Leiterinnen zusammengesetzt und formuliert, was ihnen an ihrer Arbeit wichtig ist, ihr christliches Menschenbild, im Einklang mit einer interreligiösen Willkommenskultur, ihre Sichtweise vom Kind, die Zusammenarbeit mit der Familie. Unterstützung gab es von der Dom Medien GmbH. Das Verlags- und Medienhaus des Bistums Osnabrück gibt nicht nur den Kirchenboten heraus, es berät auch Projektgruppen und Initiativen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit.

Fast ein Jahr dauerten Ausarbeitung, Abstimmung des Leitbildes mit den Kirchengemeinden und eine raffinierte optische Aufbereitung in einem Faltblatt, so Lemper. Gestaltet ist der Flyer in den Farben Blau, Gold und Weiß, den Leitfarben der Pfarreiengemeinschaft, die sich auch in ihrem Logo finden. Aufgeklappt stellt der Flyer die Kindergärten kurz vor, St. Hedwig in Alfhausen, Arche Noah und Zur Freude in Bersenbrück, St. Katharina in Rieste, St. Elisabeth und St. Paulus in Vörden.

Und auseinandergefaltet stellt er in Kapiteln das Leitbild vor. Die Kapitel lassen sich ausschneiden und zur Elternarbeit nutzen, denn das Leitbild soll nicht in der Schublade verschwinden, sondern im Alltag eine Rolle spielen, gelebt werden. Deshalb ist es auch auf große Schilder aufgezogen worden, die in jedem Kindergarten an auffälliger Stelle aufgehängt werden sollen. In der Kita Arche Noah wird es das Foyer sein.