Kettenkamp. Nicole Geers hat Anita Lennartz als Vorsitzende des Fördervereins der Keding-Grundschule Kettenkamp abgelöst. 2019 will die Schule ein Musical aufführen.

Nach vier Jahren stelle sie ihr Amt als Vorsitzende zur Verfügung, leitete Lennartz die Jahresversammlung des Vereins in der Gaststätte Ansmann ein. Sie bedanke sich bei ihren Mitstreitern für viele gemeinsam geleistete Projekte.



Rückblick: 2019 hat der Förderverein die Herausgabe eines Schulplaners unterstützt, eine Ferienspaßaktion, einen Malwettbewerb zum Europatag, sich am Schulfest beteiligt und die Gema-Gebühren für die Aufführung des Schulmusicals "Tabaluga und das verschenkte Glück“ bezahlt, die zum Schulfest im Juni 2019 stattfinden soll. "Ohne eine Förderung durch den Verein könnte eine kleine Schule ihren Lehrauftrag heute nur auf minimaler Flamme leisten," sagte Schulleiterin Christa Hildebrand. 114 Mitglieder gehören dem Verein an.

Wahlen: Für Nicole Geers rückte als Schriftführerin Sonja Ploh nach. Michaela Eilers löst Kerstin Behre als Kassiererin ab. Für Solveig Schröder und Meggi Neufeldt wurden Claudia von der Haar und Nico Heile einstimmig als Beisitzer gewählt.

Ausblick: Neben dem Musical Tabaluga plant die Grundschule unter anderem eine Müllsammelaktion, das Präventionsprogramm „Mein Körper gehört mir“, Schulkino, eine Projektwoche zum Thema Freundschaft, und die Teilnahme am Basketballturnier um den Dragons-Cup in Quakenbrück. Für diese Aktion stellt der Verein fianzielle Unterstützung in Aussicht.