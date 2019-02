Alfhausen. Das Unternehmerehepaar Walter und Rita Weßling feierte in Alfhausen Goldene Hochzeit.

In der Ankumer Gaststätte „Zur Litzenburg“ an der Anlager Straße war Walter Weßling Mitte der Siebzigerjahre ein hübsches Mädchen aufgefallen. "Die Litzenburg wurde von meinen Eltern betrieben. Nach Feierabend stand ich oft hinter der Theke. Unter ihrem Beinamen Rita-Bar war die Gaststätte wohl auch in Alfhausen bekannt," merkt die Goldbraut augenzwinkernd an.

Rita Schmitz wurde als ältestestes von zehn Geschwistern 1947 geboren. Sie lernte Krankenpflege im Osnabrücker Kinderkrankenhaus St. Johann. Noch kinderreicher war die Familie von Walter Weßling, der mit zehn Geschwistern aufwuchs. Nach einer kaufmännischen Ausbildung im Bersenbrücker Unternehmen Bernd Schmidt bildete er sich zum Speditionskaufmann weiter und gründete 1981 die Spedition Weßling.

Gemeinsam mit seiner Frau baute er ein überregional bekanntes Speditions- und Logistikunternehmen auf, dem er bis 2006 vorstand und mittlerweile an die nächste Generation übertragen hat, die es heute als Spedition Alf Trans und Logistik-Centrum Alfhausen weiterführt.

Ganz loslassen vom Fahrerleben kann Walter Weßling auch heute noch nicht. Mit zwei Brummis ist der Vollblut-Trucker, der am 23. Februar seinen 75. Geburtstag feiert, auch heute noch auf Deutschlands Straßen unterwegs. Neben der Lkw-Leidenschaft sind ihre fünf Kinder und elf Enkelkinder der größte Stolz des Goldpaares.

Während Rita Weßling sich heute noch gern mit ihrer Handarbeitsgruppe trifft und seit 45 Jahren zum Kegelklub „De Tüdeligen“ gehört, genießt Walter Weßling alle vierzehn Tag seinen Rentner-Frühschoppen. Viele Jahre war er Vorsitzender des Alfhausener Sportvereins.