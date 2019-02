Ankum-Druchhorn. Am Mittwoch, 20. Februar sind, Annemarie und Walter Ramler seit 65 Jahren verheiratet. Ein Familienleben mit Stationen in Griechenland, Indien und Afrika.

Der in Fürstenau geborene Walter Ramler lernte die in Duisburg geborene Elektro-Verkäuferin Annemarie Kredt auf einem Kolpingsball in Duisburg kennen. 1954 heirateten sie in der Josefskirche in Duisburg. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor - Bernd, Dagmar und Sylvia. Inzwischen erfreuen schon sechs Enkel und drei Urenkelkinder den Lebensabend der Ramlers.



Walter Ramler hatte bei der Firma Haverkamp in Fürstenau Elektriker gelernt und war 1951 zum AEG-Montagebüro nach Duisburg gewechselt, wo er im Kolpinghaus wohnte. Duisburg war großenteils ausgebombt und große Firmen mussten neu aufgebaut werden. Walter arbeitete rund um die Uhr, um Hochöfen, Walzstraßen, Raffinerien oder Bergbau-Fördermaschinen wieder aufzubauen oder instand zu setzen. Dabei musste er auch bis auf 800 Meter unter Tage.

1957 schickte die AEG ihn für acht Monate nach Griechenland, um dort für den Kranbauer Demag tätig zu werden. Während dieser Zeit zogen seine Frau und der inzwischen geborene Sohn Bernd mit nach Athen. 1958 setzte man ihn während der Weltausstellung für ein Jahr in Belgien für die Firma Krupp ein. 1959 ging Walter für acht Monate ohne seine Familie nach Indien, um für Krupp vier Hochöfen aufzustellen. 1962 ging es dann für ihn ein Jahr nach Angola, wo er ebenfalls für Krupp Verladestationen aufstellen und elektrisch in Betrieb nehmen musste.

Auch am Kraftwerk Ibbenbüren mitgebaut

Nach diesen vielen Auslandsaufenthalten, währenddessen sich seine Frau um die Familie kümmerte, kam der Elektromeister zurück nach Deutschland zur AEG und arbeitete in den Achtzigerjahren am Bau dreier Bundeswehr-Fregatten mit in Bremen-Vegesack, Emden und Kiel. Kurz vor der Rente musste er dann noch auf eine Baustelle in Ibbenbüren, zum damals neuen Kohlekraftwerk, das inzwischen schon wieder stillgelegt ist.



Auch im Urlaub zog es ihn und seine Familie immer wieder mal in die Ferne, an die Costa Brava oder nach Ägypten ans Rote Meer. Seit 1980 wohnen sie in ihrem Haus in Druchhorn, zusammen mit den Familien ihres Sohnes Bernd und ihres Enkels Nils. Heute, im Ruhestand, nehmen die Eheleute Ramler es etwas ruhiger und verbringen ihren Urlaub jedes Jahr auf der Insel Borkum. Während Annemarie sich immer um die Familie kümmerte konnte Walter in seiner Freizeit seinen Hobbys Saunieren, Schwimmen und dem Gesang in Männergesangverein Bersenbrück nachgehen.

Das "eiserne Paar" ist dankbar für das lange gemeinsame und so abwechslungsreiche Leben und dafür, dass man bei halbwegs guter Gesundheit am 23. Februar im Saale Hilker in Bersenbrück in großer Runde die eiserne Hochzeit feiern kann.