Bersenbrück. Der Neubau des Alten- und Pflegeheimes St. Josef-Stift in Bersenbrück macht Fortschritte. Seine Kapelle soll außergewöhnlich werden: Mitglieder der Kirchengemeinde St. Vincentius stampfen gerade einen Altar aus bunten Sandschichten und Zement.

Für die Gestaltung der Kapelle wurde eigens ein Kapellen-Ausschuss gebildet aus Mitgliedern des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates. Mario Haunhorst, Künstler aus Osnabrück, widmet sich "Verschmelzungen von Architektur und Licht durch Glas- und Lichtkunst," wie er selbst schreibt. Überall in Deutschland arbeitete er an lichtduchfluteten modernen Sakralräumen. Mit Schwester Johanna von der Kunstkommission des Bistums Osnabrück hat er ein Konzept entwickelt für die Kapelle, das Gruppen der Kirchengemeinden Stück für Stück verwirklichen. Der Steinmetz- und Bildhauerbetrieb Paetzke aus Hörstel unterstützt sie dabei.











Altar und Ambo sollen aus Schichten bunten Sandes bestehen. Wie das aussehen soll, zeigt ein Modell, das in der St. Vincentius-Kirche ausgestellt war. Freiwillige füllen farbigen Sand versetzt mit Wasser und Zement in die Formschalen und stampfen sie fest. „Das macht deutlich, dass wir uns als Gemeinde mit dem St. Josef-Stift identifizieren und es uns wichtig ist,“ sagt Pfarrer Jan Wilhelm Witte.

Wie sehr sich Gemeindemitglieder mit dem Neubau identifizieren, zeigt eine Episode: Christa Hausfeld hatte ein Glas mit Sand aus Woltrup-Wehbergen mitgebracht, das unter Beifall mit eingemischt wurde. Den Anfang des „Altarstampfens“ machte der Kapellenausschuss, gefolgt von Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat, Bewohner und Mitarbeiter des St. Josef-Stiftes, KAB, Seniorengruppe, Hospizgruppe, SkF, Küsterteam, Kreuzbund, Landjugend und Bauausschuss. Zum Schluss kam das pastorale Team an die Reihe.

„Kapellen und kleine Andachtsräume erfahren zunehmend Zuspruch, mehr als berührende Orte der Zuflucht und Stille, weniger als turmhohe Kathedralen und Enzyklopädien des Glaubens" sagt Mario Haunhorst. Der moderne Sakralbau sei bilderlos. Deshalb würden künstlerische Beiträge innerhalb der Architektur genau geplant.

Am Sonntag, 24. Februar, ist nach dem Gottesdienst in St. Vincentius ein erster Blick auf den Altar möglich.Dann soll nämlich die Verschalung des Altares entfernt werden Das Stephanswerk als Bauträger stellt die Baustelle des St. Josef-Stift in einer Führung vor. Die Baustelle wird dazu fußläufig erreichbar sein, ein barrierefreier Zugang ist noch nicht möglich. Die Teilnehmer treffen sich um 11.40 Uhr im Innenhof, der über die Hasestraße zu erreichen ist.









