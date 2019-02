Über die Bilanz des vergangenen Jahres freuten sich Maßarbeit-Vorstand Lars Hellmers (links) und Landrat Michael Lübbersmann. Foto: Nina Strakeljahn

Bersenbrück. Die kommunale Arbeitsvermittlung Maßarbeit will in Zukunft die Berufsorientierung noch stärker in den Blick nehmen. Denn die Berufswelt verändere sich und damit auch die Vielzahl der Ausbildungsberufe.