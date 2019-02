Bersenbrück. Regale bis unter die Decke gefüllt mit Büchern, gemütliche Leseecken mit Antikmöbeln – die Buchhandlung Meyer in Bersenbrück hat einen ganz eigenen Charme.

„Ich liebe es in unserer Buchhandlung zu arbeiten, die Fenster zu dekorieren und Bücher zu arrangieren, um fürs Lesen zu begeistern“, sagt Elisabeth Meyer. Das reiche Buchsortiment und die gemütliche Atmosphäre weckt Leselust.



Seit gut 40 Jahren betreiben Elisabeth und Robert Meyer das Geschäft im Zwölf-Apostel-Haus in der Bersenbrücker Lindenstraße. Ab 1945 war hier eine Leihbücherei eingerichtet, die anfangs während des Weihnachtsgeschäftes auch Verkäufe tätigte. 1977 schließlich übernahm das Ehepaar den Betrieb und richtete hier die Buchhandlung Meyer ein. Dabei sind die Aufgabenbereiche klar verteilt: „Elisabeth ist die Buchhändlerin und ich bin eher der Antiquar“, so Robert Meyer.

Aktuelle Buchtitel neben antiquarischen Werkausgaben

Die neuesten Spiegel-Bestseller finden sich hier ebenso wie gebrauchte Bände verschiedenster Autoren. Aktuelle Buchtitel zu gesellschaftskritischen Themen oder historischem Weltgeschehen, Romane und Kinderbücher werden ergänzt durch ältere Werkausgaben der großen Klassiker wie Schiller und Goethe.

Ein breites Spektrum bietet auch der Bereich Regionalliteratur. Robert Meyer selbst fesseln ganz besonders ältere Lexika und Enzyklopädien. „Wenn man alte Bücher liest, findet man manche Begriffe nicht mehr in den heutigen Nachschlagewerken. Ich habe zum Beispiel Meyers Lexikon von 1896. Da schlage ich dann gerne nach“, erzählt er. Mit Nachschlagewerken wie Meyers kleinem Konversations-Lexikon von 1908 in sechs Bänden bis zur letzten Brockhaus-Buchausgabe ist das Geschäft gut aufgestellt.

Die antiquarischen Bücher erhält der gelernte Diplom-Landwirt meist aus Haushaltsauflösungen, die die Buchhandlung dann übernimmt. „Bei Haushaltsauflösungen erfährt man durch die Bücher und Gegenstände viel über die Leute, denen sie einst gehört haben“, sagt Meyer. Er selbst habe eine große Sammelleidenschaft und möchte so viel wie möglich bewahren.

Bücherstand bei Gartenmessen

Ein großer Spezialbereich der Buchhandlung ist zudem die Abteilung Garten und Wohnen mit speziellen Titeln von Gartengestaltung bis 100 Jahre Bauhaus. Mit Buchtiteln aus diesem Bereich sind Meyers des Öfteren auch bei Gartenmessen vertreten. So stellen sie Büchertische bei den Frühlings- und Herbstgartentagen im Westfalenpark und bei Vortragsveranstaltungen der Rosenfreunde Dortmund. Auch bei der regionalen „Garten-Kul-Tour“ ist das Paar aktiv.

Anzeige Anzeige

„Die Buchhandlung ist mein Leben. Ich lese gerne und jeden Tag“, sagt Elisabeth Meyer. Die Bücher und der tägliche Kontakt mit ihren Kunden liege ihr am Herzen. Sie selbst habe ein Faible für Themen zu Frauen in Geschichte und Gesellschaft, darunter Titel wie „100 Jahre Frauenwahlrecht“ oder „Wer war Ingeborg Bachmann?“. Viele Kunden suchten die Beratung oder gezielt ein bestimmtes Buch, da helfe Meyer immer gerne aus, für jedes Leseniveau das passende Buch zu finden.

Der gegenseitige Austausch mit Kunden und Gästen bereit dem Ehepaar Freude. Hier werde Lesekultur gepflegt, so Robert Meyer. Und in Rente gehen kommt für die Beiden noch lange nicht in Frage. In ihrem Geschäft fühlen sie sich wohl. Ein „Buchladen zur Entschleunigung“, sagt Meyer, denn wer vorbeikomme, könne bei einer Tasse Tee alte und neue „Schätze“ heben.