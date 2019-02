In Bersenbrück musste die Feuerwehr am Sonntagabend den Brand eines Schuppens in der Wohnstraße Am Brink löschen. Foto: NWM-TV

Bersenbrück. In der Straße Am Brink in Bersenbrück musste die Feuerwehr am Sonntagabend den Brand eines Schuppens löschen. Die Polizei ermittelt.