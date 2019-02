Rieste. Der Gast kam aus der Bundespolitik, doch vor allem auch lokale Themen wurden während des jüngsten Mitgliedertreffens der CDU in Rieste angesprochen. Das Engagement der Nordkreis-Caritas, im Bereich der Gesundheitsvorsorge stärker Angebote zu machen, aber auch die andauernde Hausarztsuche für die Gemeinde wurden thematisiert.

Der Bundestagsabgeordnete Andre Berghegger (Melle) unterstützte die Bemühungen der örtlichen Christdemokraten ausdrücklich und erläuterte, wie wichtig gerade für den ländlichen Raum ein Allgemeinmediziner in erreichbarer Nähe sei. Bürgermeister Sebastian Hüdepohl sprach in der Mitgliederversammlung von einer "weiterhin schwierigen, aber fortlaufenden Suche", die für fast alle Gemeinderatsmitglieder zu den Hauptaufgaben gehöre. "Die Suche nach einem Hausarzt steht immer noch im Mittelpunkt", betonte Hüdepohl.



Einen Blick voraus warfen die Riester CDU-Mitglieder und MdB Berghegger aber auch auf das anstehende Wahljahr. Zum einen gelte es, im Frühsommer das Europaparlament neu zu bestimmen, Zum anderen stehe im Osnabrücker Land die Landratswahl an. Beides am 26. Mai. Es sei bedeutsam, bei der Europawahl "ein pro-europäisches Zeichen zu setzen", so Berghegger. „Die Europawahl ist wichtig für unsere Zukunft, für die weitere Entwicklung auf unserem Kontinent und das Ergebnis hat Auswirkungen für jeden. Daher sollte jeder die Möglichkeit nutzen, hier mitzubestimmen “, erläuterte der Bundestagsabgeordnete.

Bei der Landratswahl macht sich die Union für Amtsinhaber und Parteifreund Michael Lübbersmann stark, "der ruhig und unaufgeregt seine Arbeit mache", sagte Berghegger. Bürgermeister Hüdepohl ergänzte, die Zusammenarbeit der Gemeinde Rieste mit Lübbersmann sei stets von Vertrauen geprägt und gut gewesen. Die Förderung der Alfsee-Projekte, des Niedersachsenparks sowie der künftigen Autobahnanschlussstelle (A1) am Riester Damm seien nur drei Beispiele aus den vergangenen Jahren hierfür.