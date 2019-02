Gehrde. Macht es einen Unterschied, in welcher Region oder in welchem Krankenhaus ich versorgt werde? Mit dieser Frage, über die sich viele Menschen Gedanken machen, beschäftigt sich die Ärztin und Wissenschaftlerin Prof. Dr. Lena Ansmann.

Im Dorftreff ihrer Heimatgemeinde Gehrde sprach sie am vergangenen Freitagabend vor mehr als 60 Zuhörern über ihr Forschungsgebiet. Ansmann ist Professorin an der Universität in Oldenburg und leitet dort die Abteilung für organisationsbezogene Versorgungsforschung.



Viele Faktoren können die Gesundheitsversorgung und ihre Qualität beeinflussen, berichtete sie. Das können neben kulturellen Aspekten die Struktur und die Organisation in einem Krankenhaus sein, aber auch die Erwartungshaltung von Patienten, finanzielle Anreize für die Kliniken und damit auch politische Rahmenbedingungen. Als Beispiel erläuterte Ansmann, dass in Bayern deutlich mehr Knieersatzoperationen vorgenommen werden, nämlich 23,5 Operationen pro 10000 Einwohner anstatt 19,6 im Bundesdurchschnitt. Im Landkreis Osnabrück seien es mit 23,35 OPs pro 10000 Einwohner wiederum mehr als im Landkreis Vechta mit 20,69. Die Ursachen hierfür könnten sein, dass es Unterschiede in der Diagnosestellung gebe, denn hierfür bestünden keine einheitlichen Leitlinien. Haben Patienten weite Wege in die Klinik oder aber zur anschließenden Reha, könne dies Ursache dafür sein, dass Patienten eine Operation vielleicht nicht auf sich nehmen wollen, so Ansmann.

Vergleich mit den Niederlanden

Die Professorin wirft in ihrer Forschung auch einen Blick über die Landesgrenze. Ein Vergleich mit den Niederlanden zeigt, dass die Ärzte jenseits der Grenze weniger Antibiotika verschreiben als ihre deutschen Kollegen. Ansmann stellte fest: Ein deutscher Patient geht häufiger zum Arzt, und er erwartet, dass der Arzt „etwas tut“, damit sich das Befinden verbessert. In den Niederlanden werde den Patienten mehr Eigenverantwortung für ihre Gesundheit gegeben, indem sie auch ohne ein Medikament nach Hause geschickt werden, mit dem Hinweis: Leg dich ins Bett und ruhe dich aus! Allerdings seien die Patienten auch deutlich besser über die Verwendung von Antibiotika aufgeklärt, erklärte sie. So wissen laut Umfragen in den Niederlanden 70 Prozent der Menschen, wann und warum Antibiotika eingesetzt werden, in Deutschland seien es aber lediglich 50 Prozent.

Auch bei Brustkrebszentren, von denen es in Deutschland 250 gibt und die sich auf die Behandlung von Brustkrebs spezialisiert haben und entsprechend zertifiziert sind, seien Unterschiede festzustellen, so die Expertin weiter. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal sei die prätherapeutische Fallbesprechung, bei der Patientinnen über Diagnose und Behandlung aufgeklärt werden. In einigen Kliniken werde mit jeder Patientin ein solches Gespräch geführt, in anderen Kliniken erfolgten solche Gespräche weniger oder gar nicht. Die Qualität der Behandlung sei in den Zentren gut, so Ansmann, aber Befragungen hätten ergeben, dass sich die Patientinnen besser aufgehoben fühlten und zufriedener seien, je besser die Gespräche vor der Behandlung geführt worden seien. Eine Befragung, die Ansmann selbst durchgeführt hat, habe ergeben, dass 14,5 Prozent der Patientinnen nicht wussten, ob sie im Rahmen ihrer Brustkrebsbehandlung Teil einer klinischen Studie waren. Und es gebe Kliniken, die überhaupt keine klinischen Studien durchführten, obwohl die Teilnahme an solchen Studien der Innovation einer Klinik förderlich sei.

In Kliniken mit hohen Fallzahlen, in denen viele Brustkrebspatientinnen behandelt werden, werde Patientinnen häufiger ein Brustaufbau direkt nach der Operation angeboten, so Ansmann. In Zentren mit so genannten „Breast Care Nurses“ fühlten sich Patientinnen zufriedener mit der Versorgung, und bei einer guten Prozessorganisation fühlten sich die Patientinnen besser auf die Entlassung vorbereitet. Schlechtes Arbeitsklima, hohe Arbeitsbelastung und schlechte Organisation hingegen führen dazu, dass die Kommunikation zwischen Patient und Arzt leidet, und damit auch das Gefühl, gut versorgt zu sein.

Wer eine gute Klinik für eine Erkrankung sucht, solle darauf achten, dass die Klinik für die entsprechende Behandlung zertifiziert ist und damit wichtige Qualitätsmerkmale erfüllt. Auch die so genannte „Weiße Liste“ könne bei der Suche hilfreich sein.