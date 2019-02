Alfhausen. Bei einem Zusammenstoß von einem Pkw und einem Traktorengespann ist in Alfhausen nach Informationen der Polizei am Samstagmorgen gegen 9 Uhr ein Mann und eine Frau leicht verletzt worden. Der Schaden beträgt nach Polizeischätzungen mehr als 100.000 Euro.

Wie die Polizei weiter berichtete, war neben dem Rettungsdienst auch ein Hubschrauber angefordert worden. Der konnte aber wieder abdrehen, nachdem klar war, dass der Traktorfahrer (65) nur leicht verletzt war und die Pkw-Fahrerin (79) unverletzt.

Gülle im Graben

Das an den Traktor angehängte Güllefass, das bei dem Unfall mit dem Traktor in einem Graben gelandet war, ist ausgelaufen. Das verunreinigte Erdreich muss nach Überprüfung durch die Untere Wasserbehörde des Landkreises Osnabrück ausgekoffert und entsorgt werden. Für die Bergung des Güllefasses aus dem Graben musste ein Kran angefordert werden.

Die Polizei Bersenbrück zum Unfallhergang: Das Treckergespann kam über die Straße Thiener Damm aus Richtung Alfhausen, fuhr Richtung B 68 und war vorfahrtberechtigt. Die Pkw-Fahrerin wollte in Höhe Rechtiener Esch den Thiener Damm überqueren. Sie übersah dabei den Traktor. Möglicherweise war die Frau durch einen Blick in die tiefstehende Sonne kurz vorher geblendet. Beim Versuch des Fahrers, dem Pkw auszuweichen, streifte das Güllefass den Pkw. Das Gespann verlor dadurch die Spur und geriet in den Straßengraben. Dabei wurde der Fahrer des Traktors leicht am Kopf verletzt.



Rettungskräfte mussten laut einer Polizeimeldung den Traktorfahrer aus dem Führerhaus der Zugmaschine befreien. Er und die Pkw-Fahrerin wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, die sie aber am gleichen Tag wieder verlassen konnten.