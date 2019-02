Bersenbrück. 2019 plant die Stadt Bersenbrück einen ausgeglichenen Haushalt und möchte fast eine Million Euro in den Abbau von alten Schulden stecken. Ob die Entschuldung danach weitergeht, könnte davon abhängen, ob Bersenbrück einen vierten Kindergarten bauen muss.

Dass Einnahmeverluste aus dem geplatzten Verkauf von Baugrundstücken im gesperrten Baugebiet Woltruper Wiesen III die Stadt nur zeitweilig aus dem Tritt bringt, hatten Stadtverwaltung und CDU-Ratsmehrheit schon lange angesagt. Die Ratsopposition weckte Zweifel an dieser Darstellung, indem sie auf hohe nominale Pro-Kopf-Verschuldung verwies und auf kritische Bemerkungen des Landkreises Osnabrück zur Bersenbrücker Haushaltspolitik.

Der Schuldenabbau solle in den kommenden Jahren weitergehen, kündigte Bärbel Hedemann bei der Vorstellung des Haushalts 2019 im Finanzausschuss der Stadt am Donnerstag an. Ob die Kämmerererin recht behält, hängt allerdings davon ab, ob die Stadt nach dem Bau des kirchlichen Kindergartens Zur Freude Ruhe bekommt oder bald schon den nächsten Kindergarten bauen muss.

Die Anmeldezahlen für das kommenden Kindergartenjahr haben nämlich ergeben, dass der neue Kindergarten im Zentrum und die zusätzliche Krippengruppe in der Astrid-Lindgren-Kindertagesstätte nicht mehr reichen. Bersenbrück braucht mindestens noch eine zusätzliche Kindergartengruppe und eine Krippengruppe.

Um rasch Abhilfe zu schaffen, möchte die die Stadt den leer stehenden alten Kindergarten am Waldweg provisorisch reaktivieren, berichtet Vizebürgermeister Johannes Koop im Ausschuss. Mit der katholischen Kirchengemeinde als Besitzer werde verhandelt. Die Stadt stellt eine Renovierung am alten Rathaus in der Hasestraße zurück, um Geld über zu haben für die Einrichtung einer Krippengruppe und einer Kindergruppe dort.

Die positiven Haushaltszahlen, die Hedemann in der Sitzung vorstellte, werden also vorerst nicht gefährdet. Ihrem Bericht zufolge plant die Stadt sowohl einen Ergebnishaushalt als auch einen Finanzhaushalt mit einem Plus. Ihre Investitionen kann die Stadt großenteils aus Ausgaberesten bestreiten, eine Neuverschuldung ist nicht vorgesehen. Im Finanzhaushalt bleiben sogar 900 000 Euro über für Zinsen und Schuldentilgung.

Dass in der Haushaltssatzung von einem „Finanzmitteldefizit“ von 177 000 Euro die Rede ist, hat Hedemann zufolge technische Gründe. Die Stadt dehnt ihre Grenze für Liquiditätskredite auf zwei Millionen Euro aus. Ob es zu einer Lücke komme oder nicht, sei noch offen, bestätigt auch Koop.

Anzeige Anzeige

Der Plan sieht im Ergebnishaushalt ein Volumen von 11,5 Millionen Euro vor, im Finanzhaushalt sind es 13,6 Millionen.

Für die Grünen beantragte Elisabeth Middelschulte, die Stadt dürfe keine Grundstücke unter Preis verkaufen und solle die 400-Euro-Stelle für Lothar Böses Grundstücksmanagement streichen. Der Haushalt sei „auf Kante genäht“, die Stadt müsse sparen, begründet sie.

Mit ihren Grundstücken habe die Stadt bislang eher Gewinn gemacht, so Gerd Uphoff (CDU). Und Böses Fachwissen trage wesentlich zum Aufschwung der Stadt bei. Der Ausschuss lehnte die Anträge mehrheitlich ab.