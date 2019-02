Bersenbrück. Vier Auszubildende der Wiegmann-Gruppe bestanden ihre Abschlussprüfung als Metallbauer in der Fachrichtung Konstruktionstechnik. Das Bersenbrücker Unternehmen stellte sogar den Prüfungsbesten der Metallbauinnung Bersenbrück.

Laut dieser Mitteilung ist die Wiegmann-Gruppe aus Bersenbrück mit 180 Arbeitsplätzen einer der führenden Arbeitgeber in der Region. Aktuell hat das Unternehmen ein Dutzend Auszubildende beschäftigt. Nach einer dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Metallbauer in der Fachrichtung Konstruktionstechnik bestanden alle vier tielnehmendenAzubis die Abschlussprüfung und dürfen sich nun Gesellinnen oder Gesellen nennen. Besonders erfolgreich war Daniel Berling der seine Prüfung als Bester in der Metallbauinnung zu Bersenbrück abschloss mit der Note 1,0.



„Wir sind sehr stolz auf alle unsere jungen Gesellen und freuen uns, dass drei von ihnen das Unternehmen nicht verlassen. Somit haben wir ausgebildete Fachkräfte im Team, die ihre Zukunft gerne bei uns gestalten dürfen,“ zitiert die Mitteilung Geschäftsführer Andreas Wiegmann. Mit Betriebsleiter Josef Groneick und den Ausbildern Oliver Kosche und Matthias Vossbrink gratulierte er den frischgebackenen Fachkräften in einer kleinen Feierstunde mit einem Präsent. Bestanden haben Franziska Paletta, Nadine Schikorr, Simon Holtkämper und Daniel Berling.