Ankum. Mit einem Gottesdienst am Sonntag, 24. Februar, nimmt Ansgar Stolte Abschied von der Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp. Ab April soll er als Diözesanjugendpfarrer in Osnabrück wirken.

Stolte kam am 1. November 2012 in die Pfarreiengemeinschaft. Mit seiner ruhigen, besonnenen und den Menschen zugenwandten Art nahm er die Gemeindemitglieder schnell für sich ein, war Ansprechpartner und hatte auch einen guten Draht zu den Jugendlichen. Die ältere Generation schätzt seine Kenntnis des Plattdeutschen. Stolte begleitete auch größere Bauprojekte in den drei Gemeinden: in Ankum beispielsweise die Sanierung der Kirchburg, in Eggermühlen den Bau des neuen Kindergartens und in Kettenkamp die Erweiterung der Friedhofskapelle. „Mit großer Dankbarkeit nehme ich sehr viele Erlebnisse, Begegnungen und Erinnerungen aus den vergangenen sechs Jahren mit“, schreibt Stolte zum Abschied im „Dreiklang“, dem Pfarrblatt der Pfarreiengemeinschaft. Dort heißt es weiter, er sei sehr dankbar, dass er in den drei lebendigen Gemeinden den Glauben leben sowie das Mit- und Füreinander habe gestalten dürfen.



Nach einem Sabbatmonat soll Stolte Jugendpfarrer des Bistums Osnabrück werden und geistlicher Rektor der Jugendbildungsstätte „Haus Maria Frieden“ in Wallenhorst-Rulle, und das „Päpstliche Werk für Berufe und Kirche“ im Bistum leiten. Zu Stoltes Verabschiedung ginbt es einen Gottesdienst am Sonntag, 24. Februar, ab 10.30 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Ankum und anschließend einen Empfang in der August-Benninghaus-Schule. Mit Blick auf die Verabschiedung bittet Stolte darum, von Geschenken abzusehen und stattdessen die Klause „St. Anna“ von Maria Anna Leenen (www.klausenkapelle.de) zu unterstützen. Dort ist wohl vor allem das Dach dringend sanierungsbedürftig.

Als Nachfolger von Stolte tritt der aktuelle Diözesanjugendpfarrer Michael Franke am 1. April in der Pfarreiengemeinschaft an.