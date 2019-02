Eggermühlen. Wie funktioniert Politik und wie können Jugendlichesie mitgestalten? Darüber disktuierte die KLJB Eggermühlen mit Andreas Hettwer vom CDU Ortsverband Ankum-Eggermühklen-Kettenkampund Niklas Ewerding von der Jungen Union.

Achim Windischmann hatte das Treffen angeregt. Anne Lena Klune, Vorsitzende der Landjugend, freute sich, das außer dem Vorstand weitere Jugendliche der Einladung zum Diskussionsabend gefolgt seien. Eggermühlens stellvertretender Bürgermeister Stefan Klune und sein Fraktionskollege Hartmut Göwert erläuterten die Strukturen und die Funktion eines Gemeinderates. Sich als Jugendlicher in die Politik einbringen, so Ewerding, habe ihm als Vorsitzender der Jungen Union stets Freude bereitet. Sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, zusammen zu feiern und frische Idee in die Politik zu bringen, all das biete viel Potential für positive Veränderungen.

Die Teilnahme der Jungen Union an „etablierten“ CDU-Veranstaltungen hätte schon Früchte getragen. Mit Mut und neuen Visionen könnten auch Jugendliche viel bewegen. "Ich würde mich freuen,wenn sich auch aus euren Reihen einige politisch engagieren würden," sagte Ewerding. „Wir sind der Stachel im Fleisch der CDU.“ Er bot den Landjugendmitgliedern an, in einer Sitzung der Jungen Union vorbeizuschauen.

Gemeinsam mit Gleichgesinnten ein Netzwerk flechten, so Andreas Hettwer, sei die Basis dafür, um kommunale Politik auf Landes- oder Bundesebene Gehör zu verschaffen. Voraussetzung sei ein reger Austausch untereinander, aber auch auf Samtgemeinde- oder Kreisebene. Hettwer erläuterte den Aufbau des Parteiensystems und der Listenplätze in einer Fraktion.