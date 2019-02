Bersenbrück. Soll die Stadt Bersenbrück den Rechtsstreit um das Baugebiet Woltruper Wiesen beenden? Braucht sie zusätzliche Zebrastreifen in der Lindenstraße und der Bramscher Straße? Über diese Fragen konnte sich der Bauausschuss nicht einigen.

Der musste am vergangenen Dienstag seine Sitzung verlängern und sich mit Anträgen beschäftigen, die die Tagesordnung gar nicht ausgewiesen hatte. So brachte die SPD-Fraktion die Frage auf, ob die Stadt ihren Revisionsversuch im Streit um das Baugebiet Woltruper Wiesen III nicht zurückzieht. Ob dort noch gebaut werden könne, hänge von der Entscheidung im Planverfahren über die Grenzen des Überflutungsgebietes ab, begründete Manfred Krusche (SPD).

Der Versuch der Stadt, eine Revision Revision des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg möglich zu machen, sei „Verschwendung von Steuergeld". Zumal sich die Richter ihrer Sache so sicher seien, dass sie eine Revision von vornherein ausgeschlossen hätten, fügte Wolfgang Rathmann (UWG) hinzu.

Phil Wesselkämper hielt dem entgegen, die Stadtverwaltung sehe nach Beratung mit ihrem Rechtsbeistand durchaus Gründe, das Verfahren weiterzuführen. Der Rechtsstreit sei „laufendes Geschäft der Verwaltung“, so Rolf Gelinsky (CDU). Kann der Stadtrat oder einer seiner Ausschüsse da überhaupt eingreifen? Der Stadtrat könne laufende Geschäfte durchaus an sich ziehen, erwiderte Josef Weissmann (Die Grünen). Die Abstimmung endete im Stimmenpatt bei einer CDU-Enthaltung, der Antrag ist damit abgelehnt.

Zebrastreifen: Außerdem beantragte die SPD-Fraktion, die Einrichtung von Zebrastreifen in den verkehrsberuhigten Abschnitten der Bramscher Straße und der Lindenstraße zu prüfen. Es stimme nicht, dass solche Zebrastreifen in verkehrsberuhigten Zonen grundsätzlich nicht zulässig seien, wie behauptet worden sei, erklärte Krusche. In den Straßenabschnitten fließe viel Verkehr, viele Fahrzeuge seien zu schnell und Fußgänger fühlten sich unsicher beim Überqueren der Fahrbahn.

Über die Anordnung eines Zebrastreifens entscheide die Verkehrskommission. Zur Kommission gehörten neben dem Straßenbaulastträger die Polizei und die Samtgemeinde Bersenbrück als unter Verkehrsbehörde, antwortet Wesselkämper. Sie könnten einen Zebrastreifen rechtskonform nur dann anordnen, wenn die Unfallzahlen dafür sprächen. In der Bramscher Straße und der Lindenstraßen sprächen die Unfallzahlen dagegen.

Blühstreifen: Die Grünen hatten beantragt, Blumensamen auf dem Woltruper Kreisel an der B 68 auszustreuen und mit einem Blütenmeer der Stadt eine „bunte Visitenkarte“ zu schaffen. Die SPD-Fraktion war strikt dagegen, weil die Stadt damit die Verpflichtung zur Unterhaltung des Kreisels übernommen hätte, die derzeit bei der Straßenverkehrsbehörde des Landes liegt. Nun soll stadteinwärts nach anderen geeigneten Stellen für einen Blühstreifen gesucht werden, möglichst auf Flächen, die der Stadt gehören.

Bahnhofstraße: Abgelehnt wurde eine Verkehrszählung in der Bahnhofstraße, mit der die Grünen feststellen wollten, ob die Straße in Bezug auf Anliegergebühren beim Straßenbau korrekt klassifiziert sei. Diese Klassifizierung nehme die Samtgemeinde vor, eine Verkehrszählung würde an ihrer Einstufung nichts ändern, hieß es.

Wenn die Lindenstraße „Autosalon“ wird, gehört sie allein den Fußgängern. Abseits der Straßenfeste bewegt sich hier soviel Straßenverkehr, dass viele Bersenbrücker sich eine Querungshilfe wünschen, so die SPD. Foto: Horst Schwitalla