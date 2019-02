Über zahlreiche Gäste freute sich Kathrin Lagemann (3. von rechts) bei der Eröffnung ihrer Ergotherapie-Praxis. Foto: Burkhard Dräger

Ankum. Ergotherapeutin Kathrin Lagemann hat in Ankum an der Tütinger Straße 14 eine neue Ergotherapie-Praxis eröffnet. In den modernen hellen Räumen bietet sie ergotherapeutische Unterstützung bei motorischen, kognitiven, sozial-emotionalen und psychischen Beeinträchtigungen an.