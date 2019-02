Auf dem Weg zur Fairtrade-Town: Ankumer Geschäfte bieten zunehmend fair gehandelte Produkte an. Bei Blumen Havermann sind zum Valentinstag fair gehandelte Rosen zu haben, die hier Katharina Friedrich, Anna Havermann und Vanessa Wichmann (von links) vorstellen. Foto: Thomas Oeverhaus

Ankum. Ankumer Geschäfte steigen ein in das Projekt Fairtrade-Town: Zum Valentinstag am Donnerstag bietet Blumen und Wohnen Havermann fair gehandelte Rosen an.