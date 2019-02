Ankum. Platz für einen Neubau entsteht zur Zeit in Ankums Dorfmitte. Investor Georg Dobelmann plant zwischen dem Hotel Schmidt und der „Alte-Post-Passage“ einen neuen Gebäudekomplex.

Bagger haben jetzt mit dem Abriss des Hauses Oevermann begonnen. Das ehemalige Pelster'sche Haus wurde beim Kirchenbrand im Jahre 1848 völlig zerstört und danach neu errichtet. Das Gebäude, das nun abgerissen wurde, beherbergte von 1868 bis 1871 die Höhere Bürgerschule.

Später kaufte der gut situierte Ankumer Geschäftsmann Bernhard Schlarmann das Anwesen, der damit sein bislang am Ortsrand gelegenes Manufakturwarengeschäft in die Dorfmitte verlegte. Bernhard Schlarmann war zudem Standesbeamter und betrieb dort auch eine Gastwirtschaft. Nach dem Tod von Bernhard Schlarmann führte dessen Sohn Hans mit Ehefrau Trautchen das Textilfachgeschäft weiter. Am 24. Juni 1972 verunglückte das Paar auf einem Bahnübergang in Hekese tödlich. Deren Erben verkauften das Geschäftshaus schließlich an Arnold und Maria Oevermann.







