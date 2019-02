Bersenbrück. Die Stadt Bersenbrück will die gerichtliche Auseinandersetzung um ein Teilstück des Baugebiets Woltruper Wiesen fortsetzen. Gebaut wird 2019 überall in der Stadt, auch die B 214 ist wieder an der Reihe: Als letzter Abschnitt der Ortsdurchfahrt ist ihr Ostende bis über die Hasebrücke hinaus an der Reihe.

Bürgermeister Klütsch und Verwaltungsleiter Phil Wesselkemper gehen davon aus, dass die Bauarbeiten zügiger über die Bühne gehen als im vergangenen Jahr, erklären sie in einem Pressegespräch. Auf dem Gehrder Straße genannten Abschnitt sind nämlich keine Kanalrohre zu erneuern, lediglich Fahrbahn und Bürgersteige. Mit dem Straßenbauamt arbeiten sie gerade einen Plan aus, um die Arbeiten im Spätsommer für die Stadt so erträglich wie möglich zu gestalten. Sobald dieser Plan steht, wollen sie ihn öffentlich bekannt machen.

Rechtsstreit: Im November hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Baugebietssatzung Woltruper Wiesen III außer Kraft gesetzt und gegen sein Urteil, das in zweiter Instanz erfolgte, keine Revision zugelassen. Johannes Koop, Vizebürgermeister und Verwaltungsvertreter des Bürgermeisters, bestätigt im Pressegespräch, dass die Stadt gegen die Nichtzulassung Widerspruch eingelegt habe, die Begründung sei Ende Januar an das Gericht gegangen. Aus Sicht der Stadt habe das Gericht nämlich die Grundsatzfrage nicht ausreichend gewürdigt, ob Baugebiete in Hochwasserzonen nach Wasserrecht oder nach regionaler Raumordnung auf ihre Zulässigkeit geprüft werden müssten.

Davon abgesehen gibt es für die Fläche mit rund 30 Bauplätzen in Privatbesitz einen Plan B, so Koop. Sollte das laufende Prüfverfahren für das über 100 Jahre alte Überflutungsgebiet ergeben, das seine Grenze Richtung Hase zurückverlegt wird, sei ein neues Baugebietsverfahren möglich. Nur wenn das Verfahren die alte Grenze der Überflutungszone bestätigt, habe sich das Baugebiet erledigt. Mit einer Entscheidung rechnet Koop Ende 2019 oder Anfang 2020.

Stadtentwicklungsplan: Nach fast 20 Jahren wird Bersenbrück einen neuen neuen Stadtentwicklungsplan auflegen, kündigt Bürgermeister Klütsch an. Es werde Workshops geben mit Teilnehmern aus Stadtrat, Handel und Gewerbe, um Leitlinien für die Entwicklung der rasch wachsenden Stadt auszuarbeiten.

Neuer Baumarkt: Das spannendste Gewerbebauprojekt ist für ihn der Baumarkt, den das Unternehmen Bergmann im Gewerbegebiet West schaffen will. Bislang sitzt der Baustoffhandel aus Steinfeld auf dem Gelände eines alten Baumarkts im Zentrum an der B 214 untergebracht. Eine Bauboom-Stadt wie Bersenbrück, "in der man nirgendwo eine Dachlatte kaufen kann", ist für Klütsch undenkbar.

Wohnungen: Wohnbauprojekte sollen einige in der Stadt anlaufen. Klütsch verweist auf zwei große Grundstücke an der Bleiche, von den eines wohl 2019 in Angriff genommen werde. Auf der Baustelle an der Bramsche Straße dürfte wohl bald der Knoten durchgehauen werden, nach dem Streit um die untaugliche Statik wohl ein Neustart stattfinden.

Anzeige Anzeige

Ferner sei damit zu rechnen, dass die Hase-Wohnbau Gmbh mit dem Neubau an Stelle des abgerissenen Hotels Hengeholt-Heuer in der Lindenstraße beginnt. Dort sollen Wohnungen entstehen und ein "Familienzentrum" mit Büros für den Teil der Samtgemeindeverwaltung, der sich im Kindergärten, Schulen und Dienstleistungen für Familien kümmert. Außerdem sol an der Franz-Hecker-Straße ein großes Bauprojekt mit 18 Wohneinheiten beginnen.

Baugebiet: Vielleicht gibt es auch bald ein neues Wohnbaugebiet. Im Herbst hatte die Stadt 21 Hektar Ackerland als Tauschobjekt erworben. Es war abzusehen, das die Stadt Verhandlungen um stadtnahe Flächen aufnehmen würde. Wo sie zum Zuge komme, sei aber noch offen so Klütsch.

Selbst zwei Straßenbauprojekte in Angriff nehmen: der schadhafte Angebotsstreifen für Radler an der inneren Bramscher Straße wird ausgetauscht. Die Bürgermeister hoffen, dass die Arbeiten ohne Vollsperrung vollzogen werden können. An der Prigenhagener Straße wir am Abschnitt zwischen der alten Bramscher Straße und der Straße Dorf Priggenhagen gearbeitet. Und das Neubaugebiet Woltruper Wiesen, ergänzt Wesselkämper, soll endlich den erwünschten Spielplatz bekommen.