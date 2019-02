Bersenbrück. Sie war eine Lehrerin, die es wahrscheinlich nicht mehr gibt und sicher nicht mehr geben wird. Die gelernte Sekretärin Maria Klune ließ sich nach einigen Berufsjahren als Lehrerin für Fachpraxis ausbilden, und zwar für die Fächer Maschinenschreiben, Bürotechnik und Kurzschrift.

Schon ihren Vorbereitungsdienst im Jahre 1989 absolvierte sie an den BBS in Bersenbrück, denen sie in der Folge bis zu ihrer Pensionierung zum Schulhalbjahr 2018/19 die Treue hielt.



Zu ihrer Verabschiedung betonte Schulleiter Thomas Kohne, welch gewaltige Veränderungen Klune beruflich erlebt habe, da Kurzschrift nicht mehr benötigt werde und die Schreibmaschine ausgestorben sei. Folglich habe sie sich intensiv in die Computertechnik einarbeiten müssen, wobei ihr ein großes Engagement zu attestieren sei. Als Beleg dafür zitierte er aus einem Gutachten aus dem Jahre 1991: „Frau Klune hat sich einen eigenen PC angeschafft und bereitet sich intensiv auf die bildschirmorientierte Textverarbeitung vor.“

Daran, so Kohne, habe sich in all den Jahren nichts geändert. Dass auch das Kollegium das so sieht, war am Applaus erkennbar, mit dem man die Pensionärin in den Ruhestand verabschiedete. Als Erinnerung erhielt sie eine Computertastatur mit farblich veränderten Tasten, auf denen der Name Maria Klune zu lesen ist.