Gehrde. Weil Gehrde keinen Dorfladen mehr hat, fahren viele Einwohner mit dem Freitagsbus zum Einkaufen. Nun steht das Freiwilligenprojekt auf der Kippe, es bräuchte dringend Verstärkung. Mit langem Atem sucht die Gemeinde weiter nach einer Möglichkeit, im Ort wieder eine Verkaufsstelle zu etablieren.

Das Konzept für ihren Freitagsbus haben sich die Gehrder beim "Mobilen Einkaufswagen" des Malteser Hilfsdienstes abgeschaut. Die Malteser stellen auch den Kleinbus zur Verfügung, die Gemeinde bedankt sich dafür mit einer Spende, berichtet Bürgermeister Günther Voskamp.

Freiwillige übernehmen den Fahrdienst. Sie treffen sich am Freitagmorgen zum Frühstück im Dorftreff und holen den Kleinbus aus der Malteser-Geschäftsstelle in Alfhausen ab, der auch Rollstuhlfahrer mitnehmen kann. Dann brechen sie zu ersten Tour auf. Die Ziele sind unterschiedlich, mal geht es zum großen Kaufland-Markt in Bersenbrück, mal nach Rieste, wo neben dem Verbrauchermarkt auch die Großgärtnerei vor dem Berge angesteuert wird. Ein begehrtes Ziel ist auch der Quakenbrücker Wochenmarkt.

Wo ihr ausschließlich aus Spenden finanzierter Bus rollt, ist er so begehrt, dass bald eine zweite Tour fällig ist, berichten die Malteser. Das ist auch in Gehrde der Fall. Nach der Morgentour gibt es seit einiger Zeit auch eine Mittagstour. Jedes Mal sitzen zwei Freiwillige im Bus. Gehbehinderte holen sie ab, und helfen ihnen auf dem Rückweg auch die Treppe hinauf, auch die Einkaufstasche wird ins Haus gebracht.

Wenn die Touren abgeschlossen sind, muss der Bus noch nach Alfhausen zurückgebracht werden. Die Freiwilligen machen ihre Aufgabe gern und opfern viel Zeit dafür, berichtet Voskamp. Leider mussten sich jetzt einige aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen, das reißt Lücken. Wer mitmachen will und die gute Sache unterstützen, kann sich im Gemeindebüro melden.

Auf der Suche nach einer zündenden Idee für einen Dorfladen hat sich Ende vergangenen Jahres eine Gruppe von Gehrdern in der Nachbarschaft umgeschaut. Sie hat das Regionalregal in Badbergen besucht, die Markthalle in Alfhausen und den Genossenschaftsladen in Grafeld. Anders als in Alfhausen oder in Badbergen geht es in Gehrder aber um die Grundversorgung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs, nicht um regional erzeugte Produkte. Und anders als in Grafeld fehlt es in Gehrde an einer breiten Solidarisierung der Einwohner mit dem Projekt. Ein Verein oder gar eine Genossenschaft, die den Laden tragen könnte, ist nicht in Sicht.

Voskamp sucht weiter nach einer Lösung, und zwar mehrgleisig. Einerseits klopft er immer wieder bei den Verbrauchermarktketten an. Doch die lehnen ab, zu gering erscheint ihnen die Aussicht, in Gehrde genug Umsatz zu machen. Drei auf unterschiedliche Waren spezialisierte Verkaufswagen sind in den Außenbezirken der Gemeinde unterwegs. Gefragt, ob sie vielleicht gemeinsam zu einem Markt auffahren würden, winkten die Betreiber ab: schon probiert, bringt nichts.

Voskamp zufolge sind noch zwei weitere Ideen im Gespräch: Anbindung einer Verkaufsstelle an einen Hofladen oder an eine Auslieferungsstelle für Waren, die im Internet bestellt wurden. „Wer einen ernsthaften Versuch macht und einen Laden eröffnen will, kann mit der Unterstützung der Gemeinde rechnen,“ sagt er.