Bersenbrück. Helmut Kröger hat seine Arbeit im Bauhof der Samtgemeinde Bersenbrück beendet und ist in den wohlverdienten Ruhestand getreten.

Vielen Menschen in Bersenbrück ist Kröger in seiner orangefarbenen Arbeitskleidung bekannt. Seit 39 Jahren war der aus Alfhausen-Heeke stammende Bauhofmitarbeiter aktiv an der Instandhaltung und Pflege der Straßen und Anlagen beteiligt.



In einer kleinen Feierstunde wurde er jetzt mit herzlichem Dank für seinen langjährigen Einsatz von Samtgemeindebürgermeister Horst Baier und Erstem Samtgemeinderat Andreas Güttler verabschiedet. Diese wünschten ihm alles Gute für den Ruhestand ebenso wie Fachdienstleiter Reinhold Heidemann, Bauhofleiter Henrik Lohbeck und der Vorsitzende des Personalrates Paul Plottke.

Der gelernte Landmaschinenmechaniker erinnerte sich noch gut an seine ersten Jahre im Bauhof, wo er im März 1980 begann. Die manuelle Arbeit war deutlich intensiver als heutzutage, es gab weniger unterstützende Maschinen. So gab es beispielsweise für das Mähen der Gräben noch keine Spezialfahrzeuge im Fuhrpark des Bauhofs, also war die Muskelkraft der Mitarbeiter gefragt.

Mittlerweile ist die moderne Technik ebenso wie die Digitalisierung auch in den Arbeitsbereichen des Bauhofes nicht mehr weg zu denken.









