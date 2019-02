Ankum. Ansgar Stolte liebt seine Arbeit Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp. Bald wechselt er in den Dienst des Jugendpfarrers des katholischen Bistums Osnabrück. Eine große Herausforderung, sagt der 43-Jährige, denn von jungen Leute kann Kirche viel lernen.

Herr Stolte, warum wechseln sie in den Dienst des Jugendpfarrers nach Osnabrück?



Das hat sich so ergeben. Sechs Jahre war ich gern Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft und gern wär ich noch geblieben. Jetzt hat Michael Franke den Wunsch geäußert, vom Dienst des Diözesan-Jugendseelsorgers in eine Gemeinde zu wechseln. Die Personalleitung des Bistums hat geschaut, wie sich das arrangieren lässt und es hat sich herausgestellt, dass es eine gute Lösung wäre, wenn wir beiden die Aufgaben tauschen. Ein neuer Dienst ist ja auch eine neue Herausforderung. Jeder Wechsel ist eine Chance, sich weiterzuentwickeln.

In ihrer Zeit als Pfarrer in Ankum, Eggermühlen und Kettenkamp, was hat Ihnen da am besten gefallen?

Die vielen Begegnungen mit engagierten und Menschen, die es gut meinen, in allen Altersklassen und Bereichen. In allen drei Gemeinden habe ich Menschen angetroffen, die sich mit Herz und Verstand für ihre Orte und ihre Kirchengemeinden einsetzen. Das zu begleiten, hat Freude gemacht.

Vor ihrer Ankunft gab es Spannungen in der Pfarreiengemeinschaft. Hat das ihren Start beeinflusst?

Die Spannungen waren weitgehend vom Tisch, als ich ankam. Stattdessen gab es von allen Seiten das Signal: Wir wollen gut zusammenarbeiten. Ich habe den Menschen zugehört und sie ernst genommen. Wenn man das tut, dann funktioniert es, egal ob in Wirtschaft, Politik oder in der Kirche.

Anzeige Anzeige

Was waren die wichtigsten Ereignisse ihrer Zeit in der Pfarreiengemeinschaft?

Wir hatten zwei Gremienwahlen und mussten uns den Fragen stellen: Wie wollen wir Kirche leben und gestalten? Wohin soll die Reise gehen? Wofür stehen wir? Wichtig war die Kooperationsvereinbarung, die die drei Kirchengemeinden 2013 getroffen hatten. Sie legt gemeinsame Grundlagen fest, aber die Gemeinden bleiben eigenständig. Die Vereinbarung ist ein Bekenntnis zu einem guten Miteinander in Vielfalt.

Die Glaubensformen von vor 30 Jahren werden der Lebenswirklichkeit von heute nicht mehr in allen Bereichen gerecht. Ansgar Stolte





Was hat sich im Gemeindeleben verändert?

Kirchengemeinden stehen für die Pflege von Tradition. Und Tradition ist verzahnt in der Lebenssitutation der Menschen, und die hat sich verändert. Die Glaubensformen von vor 30 Jahren werden der Lebenswirklichkeit von heute nicht mehr in allen Bereichen gerecht. Glaubensleben findet heute bei weitem nicht nur in der Kirche statt, und das kirchliche Leben reicht deutlich weiter als der Kirchturm. In Kettenkamp findet zum Beispiel jedes Jahr der Martinsumzug zur Reithalle statt. Im vergangenen November konnten sich die Teilnehmer zugleich dort an der Pfarrgemeinderats- und Kirchenvorstandswahl beteiligen. Über das Engagement in den katholischen Kindergärten in Ankum, Eggermühlen und Kettenkamp haben wir eine Nähe zu den Familien, die wir sonst in dieser Form nicht hätten.

Was sagen Sie zu den Missbrauchsfällen in Merzen und anderen Kirchengemeinden?

In diesem Punkt musste die Kirche in den letzten Jahren viel lernen und hat das auch getan. Es bleibt auch noch viel zu tun. Wir wollen und müssen die Kompetenz von außen ernst nehmen. Man kann nur allen dankbar sein, die den Finger in die Wunde legen, sonst hätte sich vermutlich nie etwas entwickelt. Kirche muss als Institution noch viel näher an den Gemeinden sein. Die Menschen haben ein gutes Gespür dafür, was es heißt, Christ zu sein. Die prophetische Kraft der Kritik dürfen wir immer wieder ernst nehmen.

Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus für Ihre Arbeit als Jugendpfarrer?

Junge Leute sind direkter als Erwachsene. Mir ist es wichtig, ihnen zuzuhören und nicht Antworten zu geben auf Fragen, die keiner stellt. Das ist möglicherweise ein Lernfeld für Kirche insgesamt: keine Angebote mehr zu machen, die keiner braucht. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe.

Zur Person Ansgar Stolte Ansgar Stolte (43) stammt aus Bohmte, lernte nach seinem Abitur am Carolinum in Osnabrück Energieelektroniker bei der Firma Karmann. Er studierte Theologie in Frankfurt, Münster und am Collegium Germanicum et Hungaricum in Rom, wo er 2005 zum Priester geweiht wurde. Er wirkte als Diakon in Bremer Gemeinden und als Kaplan in Lingen. 2009 wurde er für seine Promotion freigestellt. Am 1. November 2012 wurde er leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp.