Bersenbrück. Mit Romfahrt, Festakt und Schulfest mit Ehemaligentreffen feiert das Gymnasium Bersenbrück 2019 50-jähriges Bestehen. Zugleich wagt die Schule in der Digitalisierung einen Sprung nach vorn, sagt ihr Leiter Falk Kuntze.

Eine Woche vor den Herbstferien bricht die Schulgemeinschaft vom Fünftklässler bis zur Abiturientia mit einer Buskolonne zu ihrer großen Romfahrt auf. Vom 25. September bis zum 2. Oktober soll die Reise dauern, es gibt unterschiedliche Programme abgestimmt auf die Altersstufen, berichtet Kuntze. Die Busse bleiben, in ihnen fahren die Gruppen ihre Ziele an, ohne öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu müssen. im vergangenen Oktober trabten an die 1000 Schüler und Lehrer durch Bersenbrück, um mit einem Sponsorenlauf Geld einzusammeln für ihre Reise.

Einen offiziellen Festakt soll es geben am Freitag, 30. August. Und am Tag darauf, Samstag, 31. August, ist ein Schulfest geplant, zu dem auch alle ehemaligen Schüler eingeladen sind.

Eine Festschrift wird es auch geben, nicht ganz so textorientiert wie die zu 40-jährigen Bestehen, wünscht sich Kuntze. Und für den 23. November ist eine großes Konzert geplant, eine Aufführung der Carmina Burana, unter Beteiligung ehemaliger Schüler, die ihren Weg vom Gymnasium in die Welt der klassischen Musik gefunden haben, wie zum Beispiel die Sängerin Elisabeth Dopheide.

Was das Gymnasium derzeit in Atem hält, ist ein ehrgeiziger Anlauf, ihre Digitalisierung voranzubringen. Das macht es zusammen mit der Schulinspektion. Nach monatelangen Vorbereitungen fand die erste Inspektionsrunde statt, es gibt nun also eine Bestandsaufnahme der Stärken und Schwächen. Die Schule hat sozusagen ein Aufgabenheft vorliegen, das sie abarbeiten muss. Die Ergebnisse sichtet und bewertet dann wieder die Schulinspektion.

Der Schulleiter geht mit gutem Beispiel voran und organisiert seinen Job auf dem Tablet-Computer. Und er nutzte einen freien Samstag, um sich auf der Didacta umzuschauen, Europas größter Fachmesse rund um Schule und Bildung. Die Hardware, die technische Ausstattung, ist dabei weniger das Problem, erläutert er. Auch wenn manche Whiteboards, die Wandtafeln des elektronischen Zeitalters, für seinen Geschmack zu träge laufen.

Software und Abläufe seien eher das Problem. Falk Kuntze hat von der Messe den Eindruck mitgebracht, dass die klassischen Schulbuchverlage eher zögerlich auf die Herausforderungen des digitalen Zeitalters reagieren. Sie digitalisieren ihre Schulbücher, doch das ist Kuntze zu statisch. Das sei, als ob man eine Schulbuchseite auf den Tageslichtprojektor legt, wie es bislang schon Praxis ist.

Anzeige Anzeige

Das, was das neue Medium zu bieten hat, interaktive Grafik oder Filmclips zum Beispiel, kommt zu kurz. die Digitalisierung nutzt Tablet und Smartphone, die Schüler sind im Umgang mit ihnen vertraut. Also müsse der der digitalisierte Unterricht die Chance nutzen, "sich in der Welt der Schüler zu bewegen", sagt Kuntze. Und er müsse "einen Mehrwert für den Unterricht bringen."

Das geht durchaus. Es gebe nämlich Apps zum Herunterladen, die sich auch für die Schule eignen. Das sei Gymnasium habe sich auf den Weg gemacht, aber noch viel Arbeit vor sich.