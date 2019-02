Alfhausen/Antofagasta. Ein Jahr wird Fabian Schlarmann in Chile verbringen. Der 16-Jährige aus Alfhausen lebt auf Vermittlung des Rotary-Clubs Bersenbrück Altkreis in einer Gastfamilie. Hier seine Reiseerfahrungen.

"Jetzt befinde ich mich schon gute viert Monate in Chile, und es lässt sich langsam sagen, dass ich mich an mein Umfeld gewöhnt habe, bereits zwei gute Freunde gefunden habe und nicht mehr so orientierungslos zwischen den Leuten umher irre wie noch anfangs.

Auch das Stadtleben lerne ich jeden Tag besser kennen, das Stadtbild erlebe ich als sehr facettenreich. Man kann sich die Stadt wie ein Koordinatensystem vorstellen, in dem die verschiedenen Quadranten und Intervalle jeweils andere Angebote, Architektur und soziale Schichten darstellen. Hier fällt mir immer wieder das starke soziale Gefälle auf, welches sich extrem bemerkbar macht, wenn man die Stadtviertel wechselt oder das Bahngleis (es gibt nur ein einziges) überquert: Der ärmere Teil der Bevölkerung wohnt hinter der Bahnschiene, nahe den Gebirgshängen, und der reichere Teil vor der Bahnschiene, nahe der Küste.

Gemeinsam Fußball spielen verbindet

Zudem gibt es hier die Besonderheit, dass eben viele der vermögenderen Familien in Privatvierteln wohnen, welche meist von hohen Zäunen, teils mit Stacheldraht, umgeben sind, und nur einen Zugang besitzen, an dem ständig, sowohl tagsüber als auch nachts, registriert wird, wer ein- und ausgeht oder -fährt, teils mit Ausweiskontrolle – so auch meine Familie.

Die Annahme allerdings, ich hielte mich dadurch nur in der Gesellschaft auf, bei der der Tisch reicher gedeckt ist, ist aber grundlegend falsch, da ich oftmals gemeinsam mit meinem Gastvater in Vierteln niedrigen sozialen Niveaus unterwegs bin, dies nicht zuletzt aufgrund der vielen Immigranten aus Bolivien, Peru und Kolumbien, da er mit den dort Ansässigen gemeinsam Fußball spielt. Die Atmosphäre dabei ist immer einzigartig, denn man hat das Gefühl, als kämen alle aus dem Viertel zusammen. Auch hat jede einzelne Mannschaft im Prinzip einen eigenen Fan-Club, der ohne Unterbrechung am Anfeuern ist. Die Gastfreundschaft ist kaum zu übertreffen, denn selbst mir werden, ohne dass ich danach frage, Essen, Trinken und sonst allerlei angeboten. Ich fühle mich dort keineswegs isoliert, da viele mich einfach zu sich herrufen, weil sie mit mir sprechen möchten. Obwohl man mich die ersten Male immer wieder gemustert und beäugt hat aufgrund meines Aussehens (Gringo), was auch jetzt hin und wieder noch geschieht, gehe ich gerne dorthin.

Viel Sympathie zwischen Lehrern und Schülern

Eine Sache sollte man allerdings niemals vergessen, nämlich dass man sein zweites Auge niemals schließen sollte; trotz der ständigen Hilfsbereitschaft und einer entgegenkommenden Freundlichkeit ist besondere Vorsicht in solchen Vierteln geboten – oder wenn man alleine unterwegs ist. Einige Bekannte von mir sind in den ersten vier Monaten bereits überfallen oder mit Messern bedroht worden. Generell muss man hier auf seine Umgebung etwas besser acht geben.

In der Schule gefällt mir besonders gut, dass es ein verankertes Gemeinschaftsgefühl gibt. Es scheint mir, jeder kommt einfach mit jedem klar. Dabei fällt mir im Unterricht auf, wie viel Freundlichkeit, Lust und Motivation jeder einzelne Lehrer mitbringt und mit welcher Sympathie sich Schüler und Lehrer begegnen. Vor allem aber finde ich es extrem positiv, wie hier das schulische Umfeld einen dahingehend bearbeitet, dass man, wenn man etwas wirklich möchte, dies auch schaffen kann, ob durch Reden und Vorträge der Lehrer ihrerseits oder bei Schulversammlungen generell.

Schulleben ist rau, aber trotzdem sehr angenehm

Zu meiner Schule: sie ist an sich sehr jung – es gibt sie erst seit rund zehn Jahren. Sie ist sehr christlich geprägt (Konfessionen aber spielen eine eher untergeordnete Rolle) und hat dies auch in ihrem Leitbild verankert. Ihre Ausstattung mit Fachräumen etc. ist sicherlich nicht vergleichbar mit einer deutschen Schule und auch nicht in der Art und Weise gegeben, aber man bemüht sich hier sehr, den Schülern das Bestmögliche mitzugeben.

Vermutlich wäre mir so etwas nie über die Lippen gekommen, doch gehe ich hier erstaunlicherweise sehr gerne zur Schule. Es stimmt zwar, dass sie einen zeitlich mehr einnimmt und deshalb erschöpft, gleichzeitig aber ist das soziale Umfeld in der Schule selbst um einiges angenehmer, wenn auch rauer.

Viele Reisen in den Ferien geplant

Zu meinen Freizeitaktivitäten: Jetzt, da ich Sommerferien habe, und daher bis Anfang März durchgehend frei habe, fast drei Monate am Stück, verbringe ich meine Zeit gerne am Strand mit meinen Freunden. Mit einem meiner Freunde fange ich demnächst ein neues Hobby an: Ich werde dann zweimal die Woche Schwimmen gehen. Generell aber jogge ich regelmäßig an der Küste entlang, um dann eine Abkühlung im Meer zu nehmen. Fußball spiele ich natürlich auch, da jetzt aber Ferien sind, ist Sommerpause.

Speziell freue ich mich sehr auf die anstehenden Reisen: Einmal werde ich mit anderen Austauschschülern in die nördlichste Region von Chile nach Iquique auf eine von uns selbst organisierte Reise gehen, danach steht eine weitere einwöchige Reise nach Patagonien an. Mit meiner Gastfamilie werde ich dann bis Mitte Februar in den Urlaub fahren, einmal quer durch die chilenischen Städte. In Aussicht stehen außerdem noch weitere Reisen nach Argentinien und Brasilien.

Um zum Schluss zu kommen: Ich habe bisher sehr interessante, spannende und schöne Erfahrungen gemacht und genieße jeden Tag, den ich hier verbringen kann – und freue mich auf das Kommende. "