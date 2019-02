Ankum. Vor 50 Jahren wurden sie eingeschult, jetzt haben sich die ehemaligen „I-Männekes“ aus der Ankumer Grundschule und den Bauerschaftsschulen Rüssel, Druchhorn, Westerholte und Striekel wieder getroffen.

Eine Menge Arbeit hatten im Vorfeld Monika Göwert, Mechthild Brockhaus, Hedwig Mehlich, Brigitta Brunegraf und Norbert Berling auf sich genommen, um das Treffen vorzubereiten. Mehr als hundert Adressen mussten ausfindig gemacht werden, denn im Laufe der Jahrzehnte hatte es viele ehemalige Mitschüler aus ihrem Heimatort Ankum verschlagen.

Launige Dorfführung

Als Einstieg in den „Wiedersehens-Abend“ führte Thomas Oeverhaus die große Truppe mit einer launigen Dorfführung an einprägsame Orte aus Schul- und Kinderzeiten wie Kirchenburg, Vogelberg und den Turm der Nikolaus-Kirche. Anschließen stieg die große Feier im See- und Sporthotel. Besonders die Fotokopien der alten Klassenbücher aus vergangenen Jahrzehnten sorgten für Belustigung und waren der passende Einstieg in viele Gespräche über gemeinsame Schulzeiten, die noch bis spät in die Nacht andauerten.