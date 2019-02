Bersenbrück. Alles ist ständig im Fluss, auch an der Hase in Bersenbrück. Wie ein Fels in der Brandung erscheint da das Gemeinschaftskonzert der Gymnasien Melle, Nordhorn, Lingen und Bersenbrück: musikalisches Highlight eines jeden Schuljahres, trotz stetem Wechsel der beteiligten Musiker.

Die acht Dirigenten hatten ein vielseitiges Programm ausgewählt, beginnend mit dem klassischen Bereich und endend mit musikalischen Leckerbissen aus Film und Musical. Gleich zu Beginn erblühte die ganze Klangvielfalt des Frenswegen-Orchesters mit einem Arrangement der Meistersinger-Ouvertüre von Richard Wagner, geprägt von der stilbildenden Abwärtsquarte, aus der sich gewaltige melodisch aufsteigende Klänge entwickeln konnten.

Mit schön ausphrasierten Kantilenen zelebrierte die Mellerin Nina Aubke anschließend den zweiten Satz (Adagio) aus dem Klarinettenkonzert Nr.1 von Carl Maria von Weber, wobei sich das Orchester sensibel und klanglich präsent im Hintergrundbereich bewegte. Die Bersenbrücker Referendarin Jana Barlage dirigierte mit klarer Zielvorstellung und in kontrolliertem Tempo die „Hexensabbat“-Suite aus der „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz – einem bedeutenden Werk der Programmmusik. Das als „Idée fixe“ permanent auftauchende Leitmotiv endet in einer höllischen, die Motive hin- und herwerfenden Eskalation.











Johanna Grüter aus Bersenbrück sowie Bente Hinkenhuis aus Melle gelang es, den Dialog der Soloviolinen des Bach‘schen Doppelkonzerts in d-Moll zu zelebrieren, sauber in der Intonation, souverän und spannend in der musikalischen Entwicklung. Nach etwas blassem Beginn geben die Orchesterstreicher und die Continuogruppe den Solisten Rückendeckung und führen das Vivace zu einem spritzigen Finale.

Sehr kontrastiv dazu stand das nachfolgende Allegretto aus Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 7. Hier konnten sich die Zuhörer beim ruhigen und kontemplativ interpretierten Aufbau des repetierenden Themas entspannen und sich an einem zunehmend ausdrucksstarken Crescendo in träumerischer Phantasie erfreuen. Beeindruckend waren die prägnanten und dennoch immer defensiven Streicherpizzicati.

Mit dem akzentuiert und dynamisch passend ausbalancierten „Ägyptischen Marsch“ von Johann Strauss wurde die klassische Schiene verlassen und mit der Suite aus „Star Wars“ von John Williams eindrucksvolle Filmmusik präsentiert, ehe das für Bersenbrück 26. Frenswegenkonzert mit lebendig oder auch meditativ dargebotenen Auszügen aus dem Musical „Les Misérables“ seinen Abschluss fand.

Das Publikum dankte den Musikern mit lang anhaltendem Applaus, was diese wiederum mit einer flotten Zugabe beantworteten. Leider waren die Zuhörer nicht so zahlreich erschienen wie in den vergangenen Jahren. Vielleicht jag es daran, dass gegen die Tradition in diesem Jahr das Konzert auf den späten Samstagnachmittag verlegt worden war.