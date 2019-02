Gehrde. In Gehrde sind es die Schützen und die Musiker, die gemeinsam den Karneval einläuten. Zum Winterfest baten die Schützengesellschaft Gehrde von 1524 und die Blaskapelle Gehrde in den zur Narrenhochburg geschmückten Saal der Gaststätte Meyer-Hölschermann. Ihr Programm und DJ Max Bekermann sorgten für Stimmung bis weit nach Mitternacht.

Zum Auftakt sorgte die Gehrder Blaskapelle unter Leitung von Peter Wiegmann für Stimmung. Stehend applaudierten die Besucher dann Schützenkönig Jens Meyer, der mit Königin Sandra und Hofstaat in den Trikotfarben des SV Gehrde in den Saal einzog. Da wollte auch der befreundete Schützenverein Rüsfort nicht nachstehen und eroberte in mit allen Funktionsträgern in schwarzer Montur als „Black Devils“ den Saal.

Schützenkönigin Sandra Meyer stieg mutig als erste in die Bütt, schließlich, so bemerkte sie nicht ohne eine Spitze, seien Büttenredner nicht mehr so einfach zu haben. Da müsse königliche Hoheit wohl selbst zur Tat schreiten. Das tat sie dann auch, in wohlgesetzten Reimen ließ sie das das denkwürdige Schützenfest mit der Königswürde für ihren Mann Jens Weise Revue passieren. Anstrengend sei es schon gewesen, ließen sich doch König Jens und seine Mannen gerne von den Frauen bedienen. König Jens mein, „der König muss doch für sein Volk da sein, da sind niedere Dienste nicht zu vertreten“. Trotzdem empfahl sie allen Frauen, Schützenkönigin zu werden, das mache Spaß und bereichere das Leben.









Männliche Playboy-Häschen, gibt es das? In der Jugendabteilung der Avantgarde der Schützengesellschaft schon. Mit den Mädels zusammen tanzten sie auf der Bühne und durch den Saal. Auch für diese Truppe gab es begeisterten Beifall.

Für 25-jährige Mitgliedschaft in der Schützengesellschaft ehrte Schützenpräsident Jan-Dirk Keck Karl Torbecke und in Abwesenheit Wilfried Beinke und Thomas Hölscher. 20 Jahre hatte Frank Alswede die Kinder der Gesellschaft betreut, zwölf Jahre war Andreas Karsch Präsident, mit einem Dank erhielten auch sie eine Auszeichnung.

In einem Sketch ohne Worte ging es um den Pflegenotstand. Die Gäste bogen sich vor Lachen, als Pflegekraft Sandra Meyer mit Trillerpfeife und sehr resolut ihre Patienten Maria Pehl, Ilka Rickhaus, Hilke Markus und Daniela Mauritz zu Übungen und Einnahmen dirigierte.









Mit Blumensträußen dankte Keck den gastgebenden Wirtinnen für perfekte Bedienung. Danach übernahm DJ Max Bekermann.