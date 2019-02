Bersenbrück. Franz Hecker war ein rastloser und produktiver Landschaftsmaler, berichtete Ulrike Hamm in einem Vortrag vor über 100 Zuhörern in Bersenbrück. Die Kunsthistorikerin stellte eine Ausstellung mit Landschaftsbildern des Bersenbrücker Malers im Museum im Kloster vor.

Seit dem 23. November 2018 läuft im Museum im Kloster die Sonderausstellung „hecker – nonstop. Im Wandel der Jahreszeiten“. Kunsthistorikerin Ulrike Hamm hatte diese Ausstellung mit Fabian Schröder vom Kulturbüro des Landkreises Osnabrück zusammengestellt. In der Aula der von-Ravensberg-Schule stellte sie sie jetzt vor.



Hecker wurde 1870 in Bersenbrück geboren und starb 1944 in Osnabrück bei einem Bombenangriff. Die Ausstellung, so Hamm in ihrem Vortrag, umfasse Arbeiten Heckers aus allen Schaffensperioden und konzentriere sich auf Landschaftsdarstellungen, die von den Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter gewidmet seien. Neben großformatigen Gemälden und Graphiken seien vor allem Ölskizzen zu sehen.

Großformatige Landschaftsdarstellungen

Bereits im Frühwerk Heckers nehmen großformatige Landschaftsdarstellungen einen wichtigen Platz ein. Wichtige Impulse für seine Landschaftsmalerei erhielt Hecker von Worpsweder Künstlern, die Ende des 19. Jahrhunderts eine unberührte Moorlandschaft für die Kunst entdeckten.

Von 1902 bis 1912 lebte und Maler auf Gut Sandfort in Osnabrück-Voxtrup, wo ihm sein Freund und Förderer Siegfried Jaffe ein Atelier einrichtete. In seinen Landschaftsbildern vollzog sich ein Stilwandel, die düsteren Farben Bilder wurden abgelöst von einer fast impressionistisch anmutenden Farbigkeit und Leuchtkraft. 49 von 72 Radierungen, die bis 1914 entstanden, zeigen Landschaftsvariationen im Spiegel der Jahreszeiten.

Ansichten des Osnabrücker Landes

Nach dem Ersten Weltkrieg begann für Hecker ein schaffensfreudiger Lebensabschnitt. In zahlreichen Bildern hielt er Ansichten des Osnabrücker Landes fest. In den zwanziger Jahren führten ihn Reisen nach Süddeutschland, in die Alpen und nach Mecklenburg, wo er seine Eindrücke in Ölskizzen festhielt. Erst nach dem Tod des Malers wurden die Studien gesichtet.

In den Dreißigerjahren setzte Hecker seine Landschaftsmalerei fort. Er dokumentierte ländliche Bauten, die es heute großenteils gar nicht mehr gibt. Auch in seinen letzten Schaffensjahren bis 1944 spielten die Jahreszeiten eine wichtige Rolle und Motive aus der Osnabrücker Altstadt.

Mitglieder eines Streichquartetts der Kreismusikschule Osnabrück spielten Stücke, die Hecker, der als Musikliebhaber galt, mit befreundeten Musikern gespielt hatte. Mit Förderung der Kreissparkasse Bersenbrück ist auch ein Film über die Ausstellung gemacht worden.