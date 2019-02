Ankum. Die Abrissarbeiten für den Neubau im Ankumer Zentrum und den großen Umbau des Hotels Schmidt daneben laufen an. Georg Dobelmann hat seine Pläne noch einmal gründlich überarbeitet. Ins Hotel Schmidt soll ein Restaurant einziehen, das "einzigartig ist in Norddeutschland", sagt der Ankumer Geschäftsmann.

Die Schließung des bekannten Brinkmann-Imbisswagens im Anbau am Hotel macht deutlich, dass bald das beginnt, was nicht nur Ankumer mit Neugier erwarten. Im März 2017 hatte Georg Dobelmann öffentlich gemacht, dass er außer dem Hotel Schmidt auch das ehemalige Modehaus Oevermann direkt nebenan im Ankumer Zentrum erworben hat. Das Hotel, das unter Denkmalschutz steht, sollte entkernt und neu gestaltet werden. Für das Grundstück Oevermann war ein kühner Neubau geplant, ein Halbrund mit viel Glas und glatten Oberflächen, das Raum lässt für einen kleinen Platz davor und mit klaren Linien für Ordnung sorgt in einer Ecke, in der Gebäude in unterschiedlichen Stilen vom 19. Jahrhundert bis in die Achtzigerjahre zu finden sind.









Dem Denkmalschutzamt ging diese Neugestaltung zu weit. Es forderte die Einhaltung der Baulinien im Umfeld des Hauses Schmidt. Der Ankumer Gemeinderat trat eigens im Januar zu einer Sondersitzung zusammen, um eine angepasste Baugebietsplanung zu verabschieden und so Dobelmann den Weg freizumachen.









Anzeige Anzeige

Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung stellte der Geschäftsmann und Investor neue Pläne vor. Der Gemeinderat nahm sie ihm zufolge positiv auf. "Dies ist das Herz von Ankum," sagt er, und da hätte der erste Entwurf seiner Architekten nicht gepasst. Hier müsse man im "Ankumer Stil" bauen, und das bedeutet in erster Linie Ziegelbau. Unter Ausnutzung aller Möglichkeiten in Form und Farbe, die das Zusammensetzen von Ziegeln bietet. Aber mit geometrisch klarer Formgebung, statt verspielt und überbordend.

Der neue Entwurf greift die in Ziegelstein gemauerten Giebel der Fußgängerpassage Clemens Seelmeyers auf und setzt zwischen Passage und Hotel zwei weitere Gebäude in diesem Stil. Das Größere in ziegelsteinroter Optik zitiert die Bogengänge gegenüber vor der Kirchburg. Das kleinere erhält einen schlichten Giebel in hellem Stein, ebenfalls der Kirchburg nachempfunden. Die Hohlgasse am Hotel wird zwischen die Gebäude verlegt, eine Brücke zwischen den Gebäuden deutet den Bogen an, der diese Gasse überspannt.

Der kleinere Bau nimmt ein Bistro auf in Fortsetzung der Brinkmann-Tradition. Und das Hotel Schmidt? "Das wird künftig kein Hotel mehr sein," sagt Dobelmann. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es im See- und Sporthotel und in der Appartmentanlage in dessen unmittelbarer Nähe, die vielleicht schon nächstes Jahr gebaut wird. Vorausgesetzt, bis dahin sind alle Fragen mit der Gemeinde geklärt, die das Grundstück zur Verfügung stellen will, und es liegt eine Baugenehmigung vor.

Das ehemalige Hotel Schmidt ist vielmehr als Ergänzung gedacht zum Beherbergungsbetrieb am Ankumer See. Und es soll dabei seine eigene Tradition fortleben als Mittelpunkt Ankums, wo die wesentlichen gesellschaftlichen Ereignisse stattfinden, und wo man sich auch sonst gern trifft. im Innern wird es komplett neu aufgebaut. Der große Saal erhält eine neue Bühne mit Technik. Künftig sollen hier neben den Bällen auch wieder Konzerte stattfinden oder Theateraufführungen.









Die Turmstube bleibt als Erker erhalten. Sie dient künftig als Foyer, als getrennter Eingang zum Saal. Für kleinere Feiern lässt sich dieses Foyer aber auch vom Saal trennen. Überhaupt soll "das Schmidt" so eine Art Kongresszentrum werden, das mit seinen Tagungsräumen den ausgebuchten Tagungstrakt am See- und Sporthotel entlastet. Und hier sollen Feiern stattfinden "bis hin zur großen Hochzeit," sagt Georg Dobelmann.

Das Haus soll "seinen alten Glanz zurückbekommen", zeigt sich Dobelmann entschlossen. Da könnte eine Küche von Nutzen sein. In der Tat ist auch ein großes Restaurant geplant, etwas "das einzigartig im norddeutschen Raum" ist. Näheres mag der Unternehmer aber noch nicht preisgeben.

Um den Innenort zu beleben, müsste die Gemeinde Ankum viel konsequenter die gastronomische Karte spielen, fordert er. Seine Bauprojekte könnten "ein Grundstock" sein. Das Haus Ratermann, das die Gemeinde gekauft hat, könnte eine Gelegenheit bieten. Aber die solle ein anderer nutzen, er sei mit seinen Bauprojekte und seinem Stammgeschäft, dem Sonderpostenhandel, schon genug ausgelastet.