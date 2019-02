Bersenbrück. Der Neubau des St.-Josef-Stifts in Bersenbrück kommt so gut voran, dass die offizielle Eröffnung im Spätsommer einen Monat vorgezogen werden soll.

Dies erklärte Rudolf Fissmann von der Caritas Nordkreis Pflege GmbH bei einer Baustellenbesichtigung mit Altenheimleiterin Mechthild Haslöwer und Vertretern der katholischen Kirchengemeinden St. Vincentius als Träger der Einrichtung. Die Arbeiten kämen so gut voran, dass die Bewohner zum 1. Juli aus dem Altbau umziehen könnten. Die für Ende September vorgesehene Einweihung ist deshalb auf den 30. August vorverlegt worden.

Pflegeexperte Fissmann ist gespannt darauf, wie der Betrieb im Bersenbrücker Altenheim anlaufen wird, denn im Neubau sollen Pflegekonzepte verwirklicht werden, die in der Region zumindest noch recht neu sind. Da wäre zum einen die aus Nordrhein-Westfalen übernommene Pflegeoase. In ihr sollen Menschen mit schwerer Demenz in einer Gruppe betreut werden. Wie sich gezeigt hat, verbessert der Gruppenbetrieb die Lebensqualität der Dementen.

Außerdem soll es im neuen Haus künftig Wohngruppen geben mit Apartments und Gemeinschaftsbereichen. „Weg vom Hotelkonzept, hin zur Wohngemeinschaft“, benennt es Pfarrer Jan Witte. Das St.-Josef-Stift ging aus einem Krankenhaus hervor, mit Einzelzimmern an langen Fluren, kaum geeignet zur Bildung von Hausgemeinschaften. Das soll sich nun ändern. In den fünf Hausgemeinschaften werde das Leben „eigentlich nicht anders sein als in einer ambulanten Wohngemeinschaft“, mit viel Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, erwartet Fissmann.









Aus dem Panoramafenster im ersten Stock blickt man auf die Bundesstraße und das Wohnviertel dahinter, doch es ist gespenstisch still. Der Schallschutz funktioniert so gut, dass der Straßenlärm kaum mehr zu hören ist. Der Neubau rückt zwar näher als der Altbau an die Bundesstraße heran, doch er richtet sich auf die Innenstadt aus. Vom Haupteingang blickt man auf Marktschule und Kirche.

Im Herbst, wenn der Umzug endgültig abgeschlossen ist, wird der Altbau abgerissen. Danach verbreitert die Stadt Bersenbrück die Gasse zwischen Bundesstraße und Hasestraße am Rand des Stiftsgeländes entlang.

Viel Mühe machen sich die Vincentianer mit dem Kapellenanbau, für den eigens ein Ausschuss gebildet wurde. Zusammen mit dem Bauausschuss will er in Kürze den Altar stampfen. Die Kapelle erhält einen eigenen Eingang, soll somit auch für Feiern wie Trauungen nutzbar sein, aber der Pfarrkirche St. Vincentius etwa 200 Meter weiter keine Konkurrenz machen. Mit Fenstern des Glas- und Lichtkünstlers Mario Haunhorst aus Georgsmarienhütte und einem von Friedmut Wurst geschmiedeten Kreuz solle sie „ein einzigartiges Kunst- und Kulturprojekt für die Region werden“, wünscht sich Pfarrer Witte.









Ihr Clou: Das ewige Licht soll in ein einem der Fenster zu sehen sein, das hinausweist in Richtung eines bekannten Etablissements, dessen klassisches Kennzeichen eine rote Laterne ist. Darin sieht Witte den Gegensatz von Subjekt und Objekt versinnbildlicht.