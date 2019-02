Talge. Die „Kostbar 2.0“ in Talge ist nun doch bereits geschlossen worden – rund einen Monat eher als zunächst angekündigt.

"Wir haben uns kurzfristig entschlossen, bereits jetzt zu schließen. Es gab zuletzt Unterstellungen gegen unsere Familie, die wir nicht akzeptieren konnten", erklärt Günter Brinkmann, der das früher unter dem Namen „Zum munteren Reh“ bekannte Lokal mit seiner Ehefrau Andrea betrieben hat.



Das Ehepaar Brinkmann hatte die Schließung der „Kostbar 2.0“ zunächst für Ende Februar 2019 angekündigt. Hauptsächlicher Grund sei eine schwere Erkrankung der Tochter, hatte es in einem nach kurzer Zeit gelöschten Statement auf der Facebookseite des Lokals geheißen. Für Argwohn sorgte dann offenbar, dass die Brinkmanns nun bereits am 2. Februar 2019 erneut eine Kneipe eröffnen, dieses Mal in Bramsche.

Günter Brinkmann erklärt dies damit, dass er in Bramsche aufgewachsen sei. „Wir haben in Bramsche ein ganz anderes Umfeld. Ich habe dort noch einen Freundeskreis, Familie lebt dort. Mein Bruder wird sogar mit in unserer neuen Kneipe arbeiten. Da ist es wesentlich leichter zu managen, das Familiäre und Berufliche unter einen Hut zu bringen", so Brinkmann.

Rückblickend auf die Zeit in Talge räumt Brinkmann ein, es sei ihm und seiner Frau "nie gelungen, wirklich Fuß zu fassen." Es habe in der „Kostbar 2.0“ zwar „durchaus ein Stammpublikum gegeben, das sich bei uns wohlgefühlt hat“, meint Brinkmann. Vielen sei allerdings nicht zu vermitteln gewesen, „dass wir den Laden mit den niedrigen Preisen, die es vorher im ‚Munteren Reh‘ gab, nicht wirtschaftlich betreiben konnten.“ Das habe für manche Missstimmung gesorgt.

Als sich für das Paar dann die Option ergab, eine Kneipe in Bramsche zu eröffnen, „haben wir nicht lange gezögert. Denn gerade für mich, der von dort stammt, war es immer ein Ziel, einmal etwas in Bramsche auf die Beine zu stellen.“ Die Erkrankung der Tochter habe diesen Entschluss dann nur noch bestärkt.

Andrea und Günter Brinkmann hatten zunächst Anfang 2018 eine „Kostbar“ in Fürstenau eröffnet. Sie schloss ebenso bereits nach wenigen Monaten wie nun die „Kostbar 2.0“ in Talge. Dass sie damit keinen guten Eindruck hinterlassen haben, ist Günter Brinkmann bewusst. „Wer viel ausprobiert, fällt auch mal hin. Aber wir stehen immer wieder auf“, meint er. Bei seiner neuen Kneipe in Bramsche habe er nun „ein gutes Gefühl, dass wir uns dort langfristig etwas aufbauen können. "