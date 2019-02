Steffen Lutter (Mitte) stellt für die Samtgemeinde Bersenbrück einen Feuerwehrbedarfsplan auf und besucht dazu die sieben Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde. In Rieste begleiteten ihn Stefan Bußmann, Horst Baier,Andreas Schulte und Tim Schulte (von links). Foto: Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. Wie ist es um die sieben Feuerwehren in der Samtgemeinde Bersenbrück bestellt? Reicht ihre Ausstattung und Organisation? Das will die Samtgemeinde in einem Gutachten ermitteln lassen. Ziel ist die Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans.