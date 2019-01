Zur Person

Diana Thomas (49), geboren in Göttingen, machte nach dem Abitur eine Landwirtschaftslehre und arbeitete nach einem Lehramtsstudium in der Jugendberufshilfe. Sie wurde Lehrerin in der Hauptschule Dissen, arbeitete in der Schulinspektion in Bad Iburg und im Kultusministerium in Hannover, bevor sie zur von-Ravensberg-Schule in Bersenbrück wechselte, die sie heute leitet.