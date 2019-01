Inklusiver Spielplatz am Ankumer See? MEC öffnen

Den Spielplatz am Ankumer See will die Gemeinde attraktiver machen. Die CDU Ankum schaute sich an Ort und Stelle um. Von links: Theodor Dückinghaus, André Campe, Maren von der Heide, Andreas Hettwer und Marion Korte. Foto: Thomas Oeverhaus

Ankum. Die CDU Ankum schlägt vor, den Spielplatz am Ankumer See zu einem inklusiven Spielplatz auszubauen. Dies teilt sie in einer Presseerklärung mit.