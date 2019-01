Bersenbrück. Niedrige Zinsen, steigende Kosten, Digitalisierung: Trotz aller Widrigkeiten konnte die Kreissparkasse Bersenbrück auch 2018 ihre Bilanzsumme steigern.

Die Bilanzsumme stieg um 53 Millionen (3,5 Prozent) auf 1, 58 Milliarden Euro, unterm Strich werden voraussichtlich 2,1 Millionen bleiben. Damit kann die Kreissparkasse zwar nicht an das Rekordjahr 2017 anknüpfen (1,53 Milliarden Bilanzsumme, 70 Millionen oder 4,8 Prozent Steigerung, 4,2 Millionen Ergebnis). Das führt Sparkassenvorstand Bernd Heinemann auch auf steigende Rückstellungen zur Abdeckung von Verlusten der Norddeutschen Landesbank zurück, die die Sparkassen anteilig zu tragen haben.

Immerhin lässt sich mit dem Ergebnis die Eigenkapitalquote verbessern, die bei 17 Prozent liegt, deutlich über der gesetzlich geforderten Norm.

In den Kernsektoren des Geschäfts stimmen die Zahlen der Kreissparkasse. So stiegen die Kundeneinlagen um 35 Millionen (2,9 Prozent) auf 1,24 Milliarden Euro. Wachstumsträger waren die Sichteinlagen mit einem Plus von 27 Millionen Euro (5,7 Prozent). Die Spareinlagen stiegen um 21 Millionen auf 663 Millionen Euro (3,3 Prozent). Das Geschäft mit Sparbriefen und Termineinlagen ging zurück.

Nachfrage nach Bauland

Das Kreditvolumen stieg um 56 Millionen (5,1 Prozent) auf 1,16 Milliarden. Damit liegt die Kreissparkasse in dieser Sparte auf Platz acht der niedersächsischen Sparkassen. Das Kreditgeschäft zeige, dass die regionale Wirtschaft sich gut entwickele. „Geht es der Region gut, geht es auch der Kreissparkasse gut“, kommentiert Heinemann.

Und das Geschäft mit der Vermittlung von Immobilien, Lebensversicherungen und Wertpapieren brummt. Das Maklergeschäft erreichte mit 12,2 Millionen Umsatz einen Rekordwert (2018: 10,8 Millionen). Das Geldinstitut vermittelte 1045 Bausparverträge mit einer Summe von 43,1 Millionen Euro und Lebensversicherungen mit einem Volumen von 8,7 Millionen.

Im Niedrigzinsumfeld steigt das Interesse an Wertpapieren. Das Gesamtvolumen von Käufen und Verkäufen sank zwar leicht um 1,9 Millionen auf 55,6 Millionen Euro. Doch kauften die Sparkassenkunden für 18,8 Millionen mehr Wertpapiere, als sie verkauften (2017: 10,2 Millionen).

Wandelkonzert im Waserschloss

Die niedrigen Zinsen befeuern weiter den Bausektor. Die Kreissparkasse versucht, dem Wunsch nach dem Eigenheim unter anderem mit der Vermarktung von Baugebieten in Fürstenau und Ankum nachzukommen. Sie plant ein eigenes Wohnbauprojekt in Quakenbrück. Doch die Nachfrage bleibt riesig. Insgesamt müssten die Gemeinden aber deutlich mehr tun, um Bauland ausweisen, sind sich Heinemann und sein Vize Lars Pfeilsticker bei der Präsentation der Jahreszahlen in Bersenbrück einig.

Vom wirtschaftlichen Erfolg ihres Geldinstituts profitiert die Region. Mit 600000 Euro Spende unterstützte die Kreissparkasse mehrere Hundert Projekte, von der Anschaffung neuer Zelte für Zeltlager über Präventionsprojekte an Grundschulen bis zu den Konzerten der Quakenbrücker Musiktage und im Kloster Malgarten. Die Sparkassenstiftung wurde um eine Zustiftung von 50000 Euro aufgestockt, die in die Ausschüttung fließen sollen.

Gern erinnert sich Heinemann an das Sparkassenforum mit dem schlagfertigen CDU-Politiker Wolfgang Bosbach oder an das Landwirtschaftsforum mit Ministerin Barbara Otte-Kinast. Für ein Wandelkonzert im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage werde in diesem Jahr zum ersten Mal das Wasserschloss Hammerstein-Loxten in Nortrup seine Pforten öffnen, kündigt er an.