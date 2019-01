An die Opfer der NS-Zeit erinnerten Samtgemeindebürgermeister Horst Baier (links), Uwe Ross (Mitte) und Sprecher des Arbeitskreises Bernhard Mecklenfeld (rechts). Foto: Jana Seibel

Bersenbrück Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus hat der Arbeitskreis Geschichte der Juden in der Samtgemeinde Bersenbrück an der Gedenkstele am Bersenbrücker Bahnhof eine Gedenkfeier organisiert. Der Initiativkreis „Stolpersteine“ hatte die Feier vorbereitet.