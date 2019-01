Berge/Nortrup. In der Nacht zu Freitag sind Einbrecher in eine Bäckerei-Filiale in Berge eingedrungen. Sie haben dort Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. In Nortrup ist ein Einbruchsversuch misslungen.

In Berge drangen Einbrecher in der Nacht zu Freitag in eine Bäckerei-Filiale an der Hauptstraße ein und entwendeten Bargeld in Höhe von einigen Hundert Euro. Der Sachschaden ist weitaus höher und beträgt mehrere Tausend Euro. Das teilte die Polizei am Samstag mit.



In Nortrup versuchten Einbrecher in derselben Nacht vergeblich die Eingangstüren zur Bäckerei am Alten Sportplatz aufzuhebeln. Dabei beschädigten sie die Türen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Den Besitzern der beiden Bäckerei-Filialen waren die Einbrüche am frühen Freitagmorgen aufgefallen.

Die Polizei Bersenbrück bittet Hinweise zu den Taten unter der Telefonnumer 05439-9690 zu melden.