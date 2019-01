Eggermühlen. Günther Oettinger rät den Bauern, sich auf eine Kürzung der Agrarbeihilfen einzustellen. Dies erklärte der EU-Kommissar für Haushalt und Personal als Gast des Vereins landwirtschaftlicher Unternehmer (VLU) am Freitag in Eggermühlen.

„Wir nehmen auch hier in der Region Europa wahr“, hatte eingangs Kreislandwirt Johannes Schürbrock das Problem skizziert. Im vergangenen Mai hatte Oettinger in Brüssel einen mehrjährigen Haushaltsplan vorgestellt, der auf den Ausfall Großbritanniens als Nettozahler nach einem Brexit reagiert und auf neue Aufgaben, die auf die Europäische Union zukommen, die zum Beispiel ihren Grenzschutz erheblich verstärken will.

Als die EU 2013 zum letzten Mal einen mehrjährigen Haushaltsplan aufstellte, wurde der so lange verhandelt, dass die Beihilfen erst mit zwei Jahren Verzögerung flossen. Schürbrock fragte, was passiere, wenn es auch diesmal zu Verzögerungen komme.

Daran hängt viel für die Region, hatte zuvor schon Michael Lübbersmann klargemacht. Der Landkreis Osnabrück, sagt sein Landrat, gehöre mit dem Emsland, Südoldenburg und dem Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen zu einer Region, in der Landwirtschaft „nicht nur das Brot-und-Butter-Geschäft“ sei. Mit führenden Maschinenbauunternehmen und Forschungseinrichtungen wie dem Deutschen Institut für Lebenmitteltechnik wolle sich die Region mit Innovationen für die Zukunft aufstellen.

Zuvor hatten für den VLU der Vorsitzende Jens Timmering und Geschäftsführer Franz-Josef Schoo Oettinger begrüßt, der den Verein „ein wunderbares Netzwerk ehemaliger Landwirtschaftsschüler“ nannte.

„Mit dem Rasenmäher kürzen oder gezielt?“

Dann bestätigte der EU-Kommissar Schürbrocks Befürchtungen. Durch den Brexit, geregelt oder nicht, verliere er als EU-Finanzchef „zwölf bis 14 Milliarden“, die Wirtschaft verliere wesentlich mehr. Zugleich habe sich die Union neue Aufgaben wie mehr Grenzschutz und verbesserte Verteidigungsbereitschaft vorgenommen. Die Aufgaben kosteten Geld, doch die Bereitschaft der Mitgliedsländer, mehr zu zahlen, sei gering. Auch die der Deutschen.

Eine Zahlungsverzögerung wie zwischen 2013 und 2015 will Oettinger aber vermeiden. Er habe sich fest vorgenommen, die Haushaltsverhandlungen im Oktober zu Ende zu führen.

Doch was tun, um die europäische Agrarpolitik zu retten, die mit der Montanunion zusammen schon ein Grundpfeiler der Europäischen Gemeinschaft seit ihrer Gründung 1957 gewesen sei? Solle man unter den gegebenen Zwängen „mit dem Rasenmäher kürzen oder gezielt“?

Die europäischen Länder seien höchst verschieden, so Oettinger, auch im Agrarsektor. Fairer Wettbewerb könne nur bedeuten, dass überall die gleichen Standards gelten und einheitliche Förderregeln. Oettinger riet den Landwirten, sich auf Kürzungen der direkten Beihilfen um vier Prozent einzustellen, in der gemeinsamen Agrarpolitik und der Förderung des ländlichen Raums könnten es bis zu sechs Prozent sein. Zwei Prozent der Fördersumme sollten für junge Landwirte und ihre Investitionen bestimmt sein.

Was die Einheitlichkeit der Regeln und Bedingungen betrifft, gibt es aber auch ein Problem, sagte Franz-Josef Schoo in der von Thorsten Hollmann-Hespos von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen moderierten Diskussion. Aus Brüssel sickere durch, dass die Länder Gestaltungsfreiräume bekommen sollten.

Oettinger bestätigte, er machte sich zugleich aber dafür stark, dass es kein „Gold-plating“ geben dürfe, indem die Länder von der EU festgelegte Zahlungen mit eigenen Aufschlägen vergoldeten. Vielmehr gelte es, für europäischen Werte zu werben und zu kämpfen. Das sei eine Überlebensfrage in einer sich rasch verändernden Welt.