Eggermühlen. Kann das gutgehen? EU-Kommissar Günther Oettinger wirbt bei Bauern um Verständnis für schmerzhafte Abstriche an ihrem Einkommen. Dazu ein Kommentar.

In der VLU-Versammlung in Eggermühlen erklärt Oettinger, immer mehr Menschen merkten, dass Europa als Schutz gebraucht werde gegen den Neo-Nationalismus in der Welt und die Probleme, die er mit sich bringe.Seine Zuhörer versetzt das zwar nicht eben in Begeisterung, was auch kaum zu erwarten ist.

Aber immerhin gelten deutsche Landwirte als kühle Rechner. Das ist mehr, als viele Festlandseuropäer mittlerweile etwa den Briten zutrauen.

Seitdem klar ist, dass Europa nie ein Bundesstaat sein wird, sonder immer ein Staatenbund bleibt, ist die Euphorie für die Idee der europäischen Einheit endgültig verfolgen. Was bleibt, ist eine pragmatische Lösung: die vereinten Länder von Europa haben über Jahrzehnte den Frieden gewahrt und ihren Bürger Wohlstand gebracht. Warum also nicht an dieser pragmatischen Lösung festhalten? Zumal die Welt sich bedrohlich schnell verändert.